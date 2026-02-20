news_header_top
Руc Тат
Общество 20 февраля 2026 14:52

Помогала старшим в войну: труженица тыла из Татарстана отмечает 95-летие

Труженица тыла Энзуда Алтынбаевна Надершина из Азнакаевского района Татарстана сегодня празднует 95-летний юбилей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Энзуда Алтынбаевна родилась 20 февраля 1931 года в селе Ирекле Азнакаевского района. Она оказалась вторым ребенком в семье, получила восемь классов образования. Трудовую деятельность начала в колхозе. Работала с детства, помогала старшим в тяжелые военные годы – трудилась в поле, ухаживала за скотиной», – рассказали в пресс-службе.

Энзуда два года выполняла торфяные работы в Ярославле. В послевоенные годы работала в Бугульме оператором шлакоблочных машин, трудилась дояркой в колхозе и животноводом.

В 1956 году вышла замуж за Гафура Надершиновича Надершина. В браке родилось пятеро детей, четверо из них сейчас живы. Сейчас у Энзуды Алтынбаевны восемь внуков и десять правнуков.

