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Боец из Высокогорского района рассказал, что помогает военным на передовой
Поддержка семьи и близких имеют особое значение для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом рассказал военнослужащий Евгений Шкабуро из Высокогорского района.
«Семья — это продолжение моей Родины, а Родина — это моя семья», – сказал Евгений. Он подчеркнул, что поддержка не только близких, но и всех земляков поддерживает бойцов в самые трудные моменты.
Также многим военным придает силу вера в Бога, добавил он. «Я верю, что Бог дает нам силы выполнить любую задачу», – говорит он.
Сам Евгений мечтал стать военным с детства, а исполнилось его желание в 33 года. На протяжении последгних десяти лет его главная профессия – защита родины. В спецоперации он принимает участие с ноября прошлого года.
Полное интервью военнослужащего из Татарстана и его историю можно посмотреть в видео.
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