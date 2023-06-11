Боец из Высокогорского района рассказал, что помогает военным на передовой

Поддержка семьи и близких имеют особое значение для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом рассказал военнослужащий Евгений Шкабуро из Высокогорского района.

«Семья — это продолжение моей Родины, а Родина — это моя семья», – сказал Евгений. Он подчеркнул, что поддержка не только близких, но и всех земляков поддерживает бойцов в самые трудные моменты.

Также многим военным придает силу вера в Бога, добавил он. «Я верю, что Бог дает нам силы выполнить любую задачу», – говорит он.

Сам Евгений мечтал стать военным с детства, а исполнилось его желание в 33 года. На протяжении последгних десяти лет его главная профессия – защита родины. В спецоперации он принимает участие с ноября прошлого года.

Полное интервью военнослужащего из Татарстана и его историю можно посмотреть в видео.