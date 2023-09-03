«Помогаешь террористам? – Сядешь в тюрьму»: как ФСБ борется с радикальными группами

Управление ФСБ России по Татарстану отмечает значительный рост попыток совершения противоправных акций, организованных украинскими спецслужбами на территории республики

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

День солидарности в борьбе с терроризмом начали отмечать после событий в Беслане

3 сентября 2005 года в России впервые отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятный день был установлен Федеральным законом «О днях воинской славы России».

Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим с 1 по 3 сентября 2004 года в Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном – женщины и дети.

Эти трагические события потрясли мир. Солидарность с Россией в ее борьбе против террора выражали и главы государств, и простые люди. Борьба с терроризмом, предотвращение совершения терактов, безопасность каждого россиянина – важная государственная задача.

Органами государственной власти, общественными и религиозными объединениями 3 сентября 2005 года по всей стране были проведены памятные мероприятия.

Состоялась «Всероссийская вахта памяти» с возложением венков к мемориалам жертв террористических актов, прошли богослужения и уличные шествия с зажженными свечами. В 12 часов по московскому времени состоялась Общероссийская минута молчания, во многих городах РФ в полдень в небо выпустили стаи голубей – символ мира и спокойствия.

На сегодняшний день до конца победить терроризм в мире еще не удалось. За время проведения специальной военной операции террор мирного населения стал излюбленным методом украинских спецслужб.



Управление ФСБ России по Татарстану отмечает значительный рост попыток совершения противоправных акций, организованных украинскими спецслужбами на территории республики.

«В частности, украинские националисты под видом сотрудников российских правоохранительных органов и банков осуществляют телефонные звонки жителям республики, во время которых оказывают на них психологическое воздействие для вовлечения в преступную деятельность: поджоги военкоматов, административных объектов и объектов транспортной инфраструктуры», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Сотрудники УФСБ России по Татарстану призывают жителей региона не поддаваться на провокации, тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из различных источников, и сообщать в правоохранительные органы о подобного рода звонках.

На днях «Татар-информ» в материале «Шантаж и угрозы: как мошенники разводят людей на поджог военкоматов» рассказал, как действуют иностранные аферисты и террористы. О методах таких преступников агентству поведал заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ, подполковник полиции Рафаэль Мусаев.

Он отметил, что зачастую иностранные мошенники используют несовершеннолетних и отчаявшихся граждан в качестве курьеров на территории республики, чтобы они доставляли злоумышленникам деньги обманутых граждан. Таким образом, если глава преступной схемы прячется за границей, за фальшивыми номерами и специальными шифрующими программами, то курьер, работающий внутри России, непременно попадет в руки правосудия.

УФСБ России по РТ напоминает, что за участие в террористических актах и помощь террористам предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Кто сотрудничал с террористами в Татарстане и сел за это в тюрьму

В Набережных Челнах в апреле этого года сотрудники УФСБ России по Татарстану пресекли деятельность местного жителя – 28-летнего Машрабова, он был пособником террористов «Исламского государства»***. Против него возбудили уголовное дело по статьям «о финансировании терроризма», «публичном оправдании терроризма» и «пособничестве в содействии террористической деятельности».

«Житель Набережных Челнов с целью ресурсного обеспечения боевиков международной террористической организации «Исламское государство»*** предоставил доступ к своей банковской карте одному из ее участников, который находится на территории Сирийской Арабской Республики, и сделал на нее три денежных перевода. Кроме того, Машрабов на личной странице в социальной сети разместил материалы в поддержку террористических организаций», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Приговором Центрального окружного военного суда Самары Машрабова осудили на 11 лет, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а оставшиеся – в колонии строгого режима.

За пособничество террористам в апреле этого года также задержали члена другого межрегионального террористического сообщества, сформированного тремя жителями Казани и Кировской области.

Трое людей при координации участников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* распространяли на территории России запрещенную идеологию.

«Идеология вводилась посредством конспиративных собраний, на них же вербовали жителей РТ и Кировской области из числа мусульман для дальнейшего выезда в Сирийскую Арабскую Республику. Кроме того, в целях финансирования террористической деятельности МТО «ХТШ»* участники сообщества переводили деньги на счета террористов на общую сумму более 150 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по 12 эпизодам преступной деятельности, а именно: «Создание и участие в террористическом сообществе», «Склонение к совершению преступлений террористической направленности, финансирование терроризма», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма, пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению

экстремистской деятельности».

Двое других жителей Казани в марте этого года решили профинансировать сразу две запрещенные организации. Их выбор пал на «Хайат Тахрир аш-Шам»* и «Исламское государство»***. Против них возбудили уголовное дело по статье о «содействии терроризму». Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Хотел воевать за террористов – уехал на нары

В декабре прошлого года Управление ФСБ России по Татарстану совместно с ЦПЭ МВД по РТ задержали 21-летнего жителя республики по подозрению в причастности к деятельности международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* на территории региона.

«Мужчина планировал выехать в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористической организации», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Следственный отдел УФСБ России по РТ возбудил против него уголовное дело за подготовку к участию в деятельности организации, которая признана террористической. Мужчина полностью признал свою вину.

Другой молодой казанец в феврале этого года был задержан как действующий сторонник международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»**.

На 25-летнего казанца возбудили уголовное дело за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма».

«Координировали главари «Исламского государства*»

В 2018 году сотрудники УФСБ России по РТ раскрыли и задержали законспирированную террористическую ячейку в Набережных Челнах, управляли которой из-за рубежа главари международной террористической организации «Исламское государство»***.

«Четверо жителей Набережных Челнов – лидер джихадистского сообщества, ранее судимый за пропаганду МТО «ИГ»***, Нуртдинов и активные члены группы Мухаметов, Балакаев и Кодиров – намеревались совершить ряд резонансных террористических акций на территории России с дальнейшим выездом в Сирийскую Арабскую Республику. Они вербовали сторонников из числа радикальной молодежи региона, финансировали членов незаконных вооруженных формирований, а также приобретали средства для совершения террора», – сообщили «Татар-информу» в УФСБ России по РТ.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. В октябре 2018 года всех фигурантов задержали сотрудники УФСБ совместно с МВД и Росгвардией по РТ. В процессе обысков по адресам их проживания обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также экстремистскую литературу и атрибутику «Исламского государства»***. Всех четверых признали виновными, Нуртдинову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Мухаметову и Балакаеву назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Кодиров получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Через какое-то время Определением Апелляционного военного суда Москвы приговор Центрального окружного военного суда Нуртдинову изменили. Ему скостили срок на 1 год. Остальным участникам группы приговор оставили без изменений.

* Международная террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда Российской Федерации от 4 июня 2020 года признана террористической и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена

** Решением Московского окружного военного суда от 5 июня 2019 года «Катиба Таухид валь-Джихад» (МТО «КТД») признана террористической и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена

*** Международная террористическая организация «Исламское государство» решением Верховного суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года признана террористической и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена