«Помогаем заполнить пустоту верой»: в Казани проводят лекции для алкозависимых

В казанском храме Святителя Варсонофия прошел четвертый цикл проекта «Школы Трезвости Татарстана», который оказывает помощь людям, страдающим от алкоголизма и наркомании, а также помогает семьям зависимых.

У участников проекта через работу с психологами-аддиктологами, реабилитологами, наркологами и священнослужителями формируется и закрепляется мотивация к трезвому образу жизни.

Организатором проекта является приход храма Казанского Чудотворца Варсонофия. Настоятель храма иеромонах Вячеслав Шапоров является председателем отдела Казанской епархии по противодействию наркомании, алкоголизму и утверждению трезвости. Вместе с ним курсы для зависимых проводит доктор медицинских наук, профессор психотерапевт, заведующий кафедрой наркологии КГМА Анатолий Карпов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Справиться с алкоголизмом участникам проекта на личном опыте помогает Максим Курлыков. Мужчина в молодости был зависимым, но благодаря вере и поддержке психологов, окончательно избавился от недуга.

Сейчас Максим является директором автономной некоммерческой организации «Дом трудолюбия Иоанна Кронштадского». Избавившись от зависимости, он получил высшее психологическое образование, и уже более десяти лет помогает людям, оказавшимся в такой же ситуации, в которой когда-то побывал сам.

«Как правило, сначала к нам обращаются родственники зависимых. Если окружающим проблема видна, как говорится на лицо, то самому человеку не хочется этого замечать. Ему кажется, что все еще не потеряно, все под контролем, и поэтому все доносится через родственников», – рассказал Максим Курлыков.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На территории храма Казанского Чудотворца Варсонофия, расположенного по адресу ул. Толстого, д. 4/47, работает бесплатный кабинет психологической помощи, отметил директор организации.

«У нас планируется нескольких проектов: мужской “Пробуждение”, женский “Ковчег”, и еще мы планируем открыть центр семейной психологии, где будут заниматься общей проблемой и с зависимыми, и с их родственниками, и с подростками, чтобы шире подойти к проблеме», – поделился Максим.

Сейчас в «Доме трудолюбия» в основном занимаются проблемами мужского алкоголизма. Тем, кто обращается сюда, оказывается медицинская помощь.

«В штате у нас есть клинический психолог и консультант по химической зависимости, которые работают над внутренними проблемами человека. Когда он немного окреп, мы подбираем ему работу, у нас заключен договор с Центром занятости населения. Чаще всего, человек тянется к алкоголю, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, и мы помогаем ему заполнить эту пустоту Богом», – рассказал Курлыков.

Отец Вячеслав поделился, что каждый цикл проекта «Школы Трезвости Татарстана» состоит из десяти лекций.

«Это уникальные занятия, разработанные в Русской Православной Церкви протоиереем Игорем Бочининым, который взял все самое лучшее от педагогических наук. Он председатель Всероссийского православного братства трезвости имени Иоанна Предтечи. Ему удалось сформировать такие занятия, благодаря которым у зависимых создается мотивация на ведение трезвого образа жизни. Такие школы трезвости пользуются большой популярностью по всей стране», – рассказала иеромонах.

Не так давно «Школа трезвости Татарстана» выиграла республиканский грант на поддержку своей деятельности. Это позволит организаторам возвращать людей к нормальной жизни, объяснил отец Вячеслав.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сам Господь сказал: “Веруй и спасен будешь”. Человек должен верить, что спасение и освобождение от зависимости возможно. Первый шаг – признание проблемы и вера в то, что он может жить нормально. Это две вещи, которые помогают человеку. Все остальное – мы, врачи, психологи, уже вторично», – отметил настоятель храма.

На сегодняшнюю встречу пришло более десяти человек. Это и женщины, и мужчины. Все они столкнулись с одной бедой – их жизни разрушил алкоголь. У кого-то из них пьют близкие люди, кто-то злоупотребляет спиртным сам. Как говорят организаторы мероприятия, важным является то, что они сделали первый шаг к счастливой жизни и пришли на лекцию.