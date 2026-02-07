«Помогаем им определиться с будущим»: в РКБ школьников познакомили с профессией врача

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Республике Татарстан стартовал фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах». Для школьников, рассматривающих работу в сфере медицины, распахнули двери все Центральные районные больницы региона, а также ведущие медицинские и фармацевтические организации Казани. Одной из площадок фестиваля стала Республиканская клиническая больница.

Фестиваль носит профориентационный характер. Его главная идея – знакомство с профессиями непосредственно на месте будущей работы.

«Преимущественно мы приглашаем тех, кто учится в профильных классах, но наши двери открыты для всех школьников. Мы надеемся, что это мероприятие привлечет в наши ряды много новых мотивированных врачей», – сказала и. о. ректора Казанского государственного медицинского университета Диана Абдулганиева.

По ее словам, студенты КГМУ часто вспоминают «Ангелов в белых халатах» как событие, которое укрепило в них желание стать врачами.

«Мы надеемся повлиять на выбор вашей будущей профессии, показав, как работает больница. У вас будет возможность посмотреть хоть и не все уголки клиники, но ее ключевые отделения. Желаю плодотворного дня и ярких впечатлений», – поприветствовал ребят главный врач РКБ Марат Гатауллин.

Сегодня с работой РКБ знакомились более ста школьников со всей республики – ученики 8-11 классов.

«Не будем питать иллюзии, что все они станут врачами. Мы помогаем им определиться с их будущим профилем пораньше, делаем все, что заинтересовать тех, кто будет с нами», – отметил заместитель главного врача РКБ по организационно-методической работе Илья Гаврилов.

Сегодня медицина активно нуждается в анестезиологах-реаниматологах, терапевтах общего профиля и специалистах по искусственному интеллекту. Чаще всего студенты идут на узкие специальности, например, кардиологию и эндокринологию. Некоторые стараются выйти на околоврачебные специальности, например, стать косметологами.

«Сегодня мы покажем школьникам приемный покой, симуляционный класс и операционную. Как показывает практика, больше всего их интересует работа медицинских гаджетов и приборов. Реже интересуют вещи системные: последовательность этапов медицинской помощи, назначение кабинетов», – рассказал Илья Гаврилов.

Своими планами на будущее в медицине с корреспондентом «Татар-информа» поделились ученицы 11-го класса одной из казанских гимназий.

«Я собираюсь поступать в КГМУ по собственной воле. Мне очень интересна медицина, жизнь студента и будущая профессия. Хочу стать травматологом. Почему? У большинства родственников проблемы со спиной. Мне интересно понять почему и помогать тем, кто столкнулся с такой проблемой», – сказала Полина.

«О сегодняшнем мероприятии нам рассказали учителя. Лично я точно знаю, что буду поступать на лечебный факультет, но направление еще выбираю. Скорее всего, пойду по целевому обучению», – рассказала Самира.

По мнению девушек, врач – очень актуальная профессия. Он должен быть ответственным, всегда собранным, готовым, стрессоустойчивым и позитивным. Ему нужно быстро принимать решения, но всегда оставаться человечным.