«Помогаем друг другу»: как живут татары в арабских странах

Фото: из личного архива Альфии Бадретдиновой

Как татары нашли друг друга?

– Вы руководитель сообщества TATARS in MENA (Middle East and North Africa). Расскажите, что это за сообщество, как и когда оно возникло.

– Я переехала в Дубай более семи лет назад. Хотелось поддерживать связь с татарами и соотечественниками, и я создала группу в WhatsApp “Tatars in the UAE” («Татары в Объединенных Арабских Эмиратах»). И потихоньку начала собирать там людей и организовывать разные мероприятия.

Фото: из личного архива Альфии Бадретдиновой

Как возникла группа по MENA (Ближний Восток и Северная Африка)? Это были ковидные времена, когда все перешло на онлайн-встречи, зумы и т.д. Мне пришла идея, почему бы не организовать онлайн-встречу татар, проживающих в арабских странах. Тогда некоторые страны были закрыты, куда-то въезд был только с ковидными справками, с определенными вакцинами и т.д. И поступали разные запросы: кому-то надо отправить документы в Казань, кто-то, живя в Омане, приехал в Дубай на машине, и дальше надо улетать, а машину надо оставить у кого-то на пару месяцев, кому-то надо срочно передать посылку родителям в Казань, и т.д. И я подумала, почему бы нам не провести онлайн-встречу с татарами, которые живут не только в ОАЭ, но и в других соседних странах, чтобы мы могли познакомиться, помогать друг другу, общаться.

Фото: из личного архива Альфии Бадретдиновой

Организовать эту встречу мне помогали Алия Ихсанова, которая живет с семьей в Саудовской Аравии, и Гузель Гильмутдинова – она живет в Эмиратах. Мы сидели в соцсетях, искали татар, в том числе через русскоязычных блогеров, которые пишут на восточные темы, и находили татар, которые живут в Иордании, Египте, Ираке и т.д. Я обращалась к моим знакомым из других стран тоже, например к Резеде Сафиуллиной (известный исламовед, востоковед, – прим. ред.), потому что в свое время она тесно работала по теме востоковедения. Она поделилась парой контактов по некоторым странам.

Я обратилась в Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в Дубае, и Тимур Иршатович Хайрутдинов тоже содействовал нам в проведении этой онлайн-встречи. Мы ее так и назвали – «Большая онлайн-встреча татар, проживающих в арабских странах». К онлайн-встрече подключились более 200 человек (это был октябрь 2020 года).

Таким образом, с тех временем и существует сообщество в Телеграме “TATARS in MENA”, куда мы до сих пор активно приглашаем наших татар и соотечественников. В группе публикуются интересные новости по разным арабским странам и анонсы мероприятий.

«Первые годы сложно было собирать и объединять людей. Но потом мы сильно сдружились»

– Какие мероприятия проводились в Дубае за эти годы? Сколько человек в вашей татарской группе по ОАЭ?

– В 2017 году на нашу первую встречу в Дубае через группу пришли только 7 человек. Уже в 2018 году через нашу группу на ифтар во время Рамадана собрались более 35 человек. Тогда это было «вау»; все такие разные, с разным опытом. И всем было очень интересно познакомиться с таким количеством разных людей. За эти годы группа росла, и мы проводили много разных встреч и мероприятий.

Фото: из личного архива Альфии Бадретдиновой

Татарские встречи проводились и в Шардже, тогда бизнесмен Исмагил Шангареев держал там ресторан «Казань», где были встречи с татарскими певцами, например с Элвином Греем (Радик Юльякшин), Гузель Уразовой и Ильдаром Хакимовым. Также мы несколько раз собирались на татарские встречи в Абу-Даби.

Каждый год во время Рамадана мы несколько раз собираемся на ифтары с нашим татарским сообществом. Ковидные времена изменили жизнь у многих. Провели онлайн-встречу, про которую я уже сказала. А потом активности стало больше.

Во время всемирной выставки EXPO 2020 у нас были встречи с представителями Татарстана. Например, с Тимуром Сулеймановым, который тогда был министром молодежи Татарстана.

В декабре 2021 года в Дубае на Coca-Cola Arena состоялся хоккейный матч между «Ак Барсом» и «Авангардом». Большой татарской группой мы ходили болеть за «Ак Барс». В феврале 2022-го в Дубай Опере был концерт Inspiration from Kazan с участием Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан с дирижером Александром Сладковским. Из нашей группы на него ходили более 150 человек.

Первые годы сложно было собирать и объединять людей, многие с настороженностью смотрели на какие-то национальные встречи, да и всегда нужен человек, который бы объединял и тянул за собой. За эти годы мы сильно сдружились. В группе только нас сейчас более 550 человек. И сейчас на какие-то встречи народ собирается с удовольствием и с легкостью.

Например, я организовывала встречу с заслуженным артистом Татарстана Ильназом Сафиуллиным. Сейчас люди собираются с большим желанием на такие встречи.

В апреле 2023 года при поддержке Всемирного конгресса татар мы провели учредительное собрание по созданию Альянса татар арабских стран и первый татарский Сабантуй в Дубае, в котором приняли участие более 2,5 тысячи человек. У нас было мало времени на подготовку, и мы сами не ожидали, что соберется такое количество людей. Я была ведущей на Сабантуе, составляла сценарий и программу мероприятия. На Сабантуе выступали как гости из Татарстана, например певица Гульназ Асаева, так и некоторые местные татары. Еще выступали заслуженные артисты Татарстана – Ильназ Сафиуллин, Данир Сабиров, Айнур Муратов.

Была отдельная площадка «Корэш», детская зона «Бала Сити» и так далее.

Недавно был концерт оперной певицы Аиды Гарифуллиной. В Дубай Опере прошло представление, посвященное балетмейстеру Рудольфу Нуриеву. Было приятно увидеть наших активистов на этих мероприятиях.

В январе мы собирались на пикник в пустыне. У нас есть хорошая традиция – каждый год мы собираемся несколько раз на ифтар в Рамадан.

«Количество татар в ОАЭ за последние годы увеличилось»

– Расскажите об Альянсе татар арабских стран. Сколько татар живет в вашем регионе?

– Как раз-таки во время подготовки к Сабантую и было принято решение создать Альянс татар арабских стран. Учредительное заседание Альянса состоялось в апреле 2023-го, в день проведения Сабантуя в Дубае. Он был создан при поддержке Всемирного конгресса татар. Некоторые татары из разных стран приехали в этот день в Дубай, некоторые подключались онлайн. Меня выбрали председателем Альянса.

Фото: из личного архива Альфии Бадретдиновой

Через несколько месяцев опять-таки при поддержке Всемирного конгресса татар был создан также Альянс татар Средней Азии, куда входят Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия. Я помню, в свое время в Европе был Альянс татар Европы. Мне кажется, это правильное решение – таким образом объединять по регионам.

Да, я собираю татар в ОАЭ, и также у меня уже есть много разных контактов татар из других арабских стран. Работу по объединению я начинала еще во времена подготовки к онлайн-встрече татар в 2020 году. В нашем случае, конечно, вся активность сосредоточена в Эмиратах. Даже в плане авиаперелетов, каких-то выставок и конференций – многие активности в этой стране. И я по своим татарским группам и встречам точно могу сказать, что количество татар в ОАЭ за последние годы увеличилось. Только на Сабантуй пришло, как я уже сказала, более 2,5 тысячи человек.

Все семь лет жизни в Дубае я собирала, объединяла татар по Эмиратам. И потихоньку хочется расширять деятельность и сделать это по всем арабским странам.

У меня есть два заместителя – Алия Ихсанова и Шамиль Ситдиков, живущие в Саудовской Аравии. Они объединяют татар в этой стране. В ноябре 2021 года они организовали там встречу татарской диаспоры с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. По ОАЭ в организации мероприятий в технической части мне активно помогает Камиль Галимуллин, официальный представитель Всемирного конгресса татар в Дубае. В нашу татарскую тусовку он влился в прошлом году и был одним из главных организаторов Сабантуя.

Сложно ответить на вопрос о точном количестве татар. В наш регион за последний год приехало много людей. По нашим подсчетам, в ОАЭ живут как минимум 5 тысяч татар. Большая концентрация в Дубае, но есть еще татары и в Абу-Даби, и в Шардже, и в других эмиратах. Я ориентируюсь и на то, сколько человек в наших группах. Думаю, если говорить обо всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки, то это более 10 тысяч татар точно.

Фото: из личного архива Альфии Бадретдиновой

– Кто входит в ваше сообщество? В каких странах они живут? Кем работают?

– У нас много активистов в ОАЭ, в разных частях Саудовской Аравии, в Египте, Омане, Кувейте. Есть представители-татары и в других странах, это Йемен, Бахрейн, Катар, Иордания, Марокко, Тунис, Ливан, Ирак, Сирия, всего порядка семнадцати стран.

По Саудовской Аравии мы знаем более 150 татар (у нас есть отдельная группа), там живут активисты – это семьи Ихсановых (Нияз и Алия) и Ситдиковых (Шамиль и Айсылу). Они поддерживают местную татарскую диаспору.

Была удивлена, что в Египте до этого не было какого-то сообщества татар, потому что казалось, что очень много наших студентов из Казани там учились и проходили стажировку по разным программам, многие наши девушки выходили там замуж. Я активно поддерживаю связь с активистами, которые сейчас там живут. Например, в Каире с 2019 года живет Рамиль Гарипов. Он из Актаныша, был директором татарской гимназии, является сильным специалистом в своей сфере, которого пригласили работать на строительстве крупного химического предприятия. Марат Ильшатович Гатин, который раньше работал в Аппарате Президента Татарстана, живет в Египте с 2018 года. Сейчас он руководитель представительства Россотрудничества в этой стране.

В Тунисе живет Рафаэль Маратович Даминов, собкор «РИА Новости», в Йемене – гинеколог-эндокринолог Светлана Фазлыева. Светлана родом из Татарстана, во время интернатуры она вышла замуж за йеменца, который также учился на врача. В Йемене они живут уже более 17 лет.

В Кувейте недавно нашла более пятнадцати татар. В Иордании, в Катаре у нас есть активисты. Есть татары и в Израиле – они приезжали на последний съезд Всемирного конгресса татар в Казани.

Если говорить о сферах деятельности, например, в Саудовской Аравии, в Омане, в Кувейте или в столице ОАЭ Абу-Даби, то многие работают в нефтяной сфере. В Дубае очень много татар занято в сфере недвижимости, продаж, маркетинга.

Также я активно поддерживаю связь с татарами и в других странах – Австралии, Бельгии, Азербайджане, Казахстане и т.д. Татары есть и в Кении, и в ЮАР тоже.

Фото: из личного архива Альфии Бадретдиновой

«Занимаюсь популяризацией своего родного языка и культуры»

– Недавно в Дубае на Аль-Кудре прошел татарский пикник. Что это за мероприятие? Кто принял в нем участие?

– Сейчас в Эмиратах и вообще в регионе хорошая погода, и арабы любят выезжать в пустыню. Я подумала – почему бы и нам не организовать выезд в пустыню, пожарить мясо, пообщаться и спеть наши татарские песни. Ведь такие посиделки в неформальной обстановке больше сближают людей. Мероприятие было классное. Вместе с детьми нас было более 70 человек. Мы устраивали разные игры, конкурсы, заказали кейтеринг, были шашлыки, треугольники, элеши. С нами был и Ильназ Сафиуллин, который пел татарские песни под гитару. Ильназ живет в Дубае с семьей уже более года. Такой формат общения на природе помогает сплотить людей. Мы получили много отзывов с просьбой повторить такое мероприятие.

– Какие еще мероприятия, встречи запланированы?

– В связи с тем, что количество татар за последние годы увеличивается, стараемся проводить мероприятия чаще. Но хотелось бы побольше активистов, которые и сами организовывали бы мероприятия.

Недавно у нас было совещание оргкомитета при Всемирном конгрессе татар, датой проведения татарского Сабантуя в Дубае в 2024 году назначили 20 апреля. Ожидаем, что в этом году он пройдет масштабно.

Фото: из личного архива Альфии Бадретдиновой

Хочется организовать полноценный татарский концерт в Дубае (сейчас идут некоторые переговоры), показ татарского фильма, возможно, с участием режиссера, и т.д.

Каждый год мы собираемся на ифтары. В этом году тоже планируем сделать несколько больших ифтаров во время Рамадана.

В этом году в Дубае открывается BC-Academy. С Альбиной Мунировной Насыровой, гендиректором «Бала-Сити», мы очень тесно общаемся. В том году на Сабантуе они организовывали детскую зону. Открытие ВС-Academy в Дубае, где будут детский сад, начальная и средняя школы, тоже будет большим вкладом в развитие татарского сообщества. Например, можно будет проводить совместные мероприятия и встречи.

Вместе с Альянсом татар планируем провестит круглый стол, посвященный дипломату Кариму Хакимову.

Я дружу с некоторыми артистами Камаловского театра, несколько семей тоже приезжали в Дубай. Очень хотелось бы достичь такого уровня, чтобы можно было показать татарский спектакль в Дубае. Как говорят арабы: «ИншаАллах».

Фото: из личного архива Альфии Бадретдиновой

– Расскажите свою историю: как вы попали в ОАЭ?

– Я родилась в Башкортостане, в селе Дюсяново Бижбулякского района. В этой деревне родился и Карим Хакимов. Он был первым полномочным представителем Советской России в арабских странах. Порядка ста лет назад Советский Союз только начинал устанавливать связи в этом регионе. Карим Хакимов – татарин. Сто лет прошло, и так интересно, что я сейчас тоже в этом регионе и тоже занимаюсь работой по популяризации своего родного языка и культуры.

Школу окончила в селе Дюсяново с серебряной медалью, потом поступила в Казанский федеральный университет, училась на факультете журналистики (окончила с красным дипломом). В Казани жила почти десять лет, активно участвовала в татарских движениях, съездах Всемирного форума татарской молодежи, Всемирного конгресса татар, участвовала в акции «Мин татарча сөйләшәм», «Шәрык клубы», в некоторых проектах «Сәләт», «Идель яшьләр үзәге». Любила ходить в театры им. Г. Камала и К. Тинчурина. Тем не менее, я не работала ни в одной татарской организации. Только когда училась, проходила практику в татарских СМИ.

Четыре года работала в подведомственной организации Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. Работа была связана с электронным образованием и электронными государственными услугами. Я была руководителем республиканского проекта по популяризации госуслуг «АЙТИ-чемпион», также мы организовывали Всероссийскую олимпиаду по компьютерной грамотности среди пенсионеров, Международную олимпиаду по информатике (IOI), олимпиады по робототехнике и т.д.

После республиканских и всероссийских проектов мне всегда хотелось расти дальше и получить международный опыт. В конце 2016 года уехала отдыхать с подругой в Эмираты на Новый год. И приняла решение здесь остаться. Встретила знакомых татар, которые предложили попробовать поработать.

В Эмиратах начинала работу в сфере недвижимости у крупного застройщика. Но так как на тот момент я только приехала, я ушла в другую сферу набираться опыта: получить местные водительские удостоверения, купить машину, улучшить знание английского, получше узнать город. Я работала в компании, где мы проводили выставки и конференции, связанные с нефтяной сферой. По работе я посетила много новых для себя стран: Малайзию, Сингапур, Вьетнам, Нидерланды, Оман, Саудовскую Аравию и т.д.

После ковида я решила вернуться в сферу недвижимости и вот уже более трех лет работаю агентом по недвижимости. Брокер, агент, риелтор – кому как нравится называть эту профессию. Я помогаю клиентам выбирать выгодные инвестиционные проекты, продавать их или арендовать.

Я являюсь председателем Альянса татар арабских стран, веду свой блог в соцсетях, где больше рассказываю про жизнь в Эмиратах. Люблю путешествовать – посетила 25 стран. В Эмиратах живу уже более семи лет.

Гуландам Фатхуллина, «Миллиард.Татар»