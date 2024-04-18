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«Помогаем, чем можем»: мамадышцы готовят к отправке на СВО противодронное устройство
Волонтер-активист и сотрудник предприятия АО «Радиоприбор» в Мамадышском районе Ильнур Галиев организовал на заводе движение помощи фронту. Сегодня здесь работает более 1 тыс. рабочих и специалистов.
«Регулярно среди них организуем сбор для приобретения тепловизоров, приборов ночного видения, дронов, генераторов, сварочных аппаратов. Все наши рабочие относятся к этому с пониманием и вносят свою лепту. Только за прошлый год мы оказали помощь в размере 5,1 млн рублей. Помогаем и мамадышским активистам, и казанским волонтерам в приобретении необходимых оборудований», — говорит Галиев.
По его словам, в настоящее время объявлен очередной сбор для приобретения противодронного устройства. Если удастся собрать необходимую сумму к началу мая, то ко дню Победы планируют закупить еще и пять тепловизоров.
«Как воин-афганец понимаю, в каких сложных условиях приходится воевать ребятам на СВО. Это холод, грязь, отсутствие элементарных условий для гигиены. Мы не можем им отправлять боеприпасы и патроны, но можем помочь другими более доступными вещами. Если наш вклад хоть немного облегчит их положение и поможет спасти многим жизни, мы будем очень рады», — делится спикер.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Фаузии Нургалимовой
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