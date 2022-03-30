«Помог подруге добиться выплаты страховки»: в РТ экс-полицейского судят за автоподставу

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу о мошенничестве с автостраховками. Трое жителей Казани обвиняются в инсценировках ДТП с целью получения выплаты от страховой компании. На скамье подсудимых – экс-сотрудник полиции Руслан Литфулин, студентка Лиана Ташбулатова и водитель Константин Соколов.

На сегодняшнем заседании огласили текст обвинительного заключения и рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения для подсудимых.

По версии следствия, осенью 2020 года к Литфулину обратилась его знакомая Лиана Ташбулатова. Девушка рассказала, что разбила автомобиль, однако обстоятельства повреждения в страховой случай не входили. Литфулин, будучи сотрудником полиции предложил, девушке инсценировать ДТП, чтобы добиться выплат.

«С целью совершения данного преступления Литфулин и Ташбулатова заранее распределили между собой роли. Литфулин должен был организовать доставку на эвакуаторе на место инсценировки ДТП автомобиля, принадлежащего Ташбулатовой, подыскать второго участника ДТП и расположить на месте инсценировки происшествия автомобили таким образом, чтобы в дальнейшем создать достоверный случай ДТП», – зачитал гособвинитель.

К автоподставе Литфулин привлек знакомого Константина Соколова, у которого был «КАМАЗ». Как утверждает обвинение, 26 ноября на трассе в Лаишевском районе фигуранты дела подстроили ДТП так, чтобы виноватым оказался водитель большегруза. Прибывшим на место правоохранителям Литфулин сообщил, что является их коллегой, и подтвердил, что ДТП действительно произошло.

Участники аварии дали ложные пояснения, после чего Ташбулатова обратилась в страховую компанию за возмещением причиненного ей ущерба в 381 тысячу рублей. Однако экспертное мнение показало, что подобные повреждения авто не могли образоваться при изложенных ею обстоятельствах.

Все трое подсудимых вину признали частично. Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 4 апреля. Сегодня прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения, подсудимые настаивали на ее смягчении.

«Я прошу разрешить мне использование сотового телефона. Работаю на двух работах, постоянно нужно быть на связи, переписки, видео, фото. Я никакого давления на свидетелей не оказывал и не собираюсь оказывать. Часто выезжаю в командировки по Татарстану и за пределы республики, всегда об этом предупреждаю, всегда успеваю вернуться до 22.00, но это очень сложно», – заявил суду Литфулин.

Суд пошел навстречу обвиняемым и сменил меру пресечения на подписку о невыезде. Следующее заседание по делу назначено на середину апреля.