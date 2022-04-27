«Помочь найти ориентир»: представитель ДУМ РТ встретился с иностранными студентами

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете прошла встреча иностранных студентов с председателем центральной ревизионной комиссии ДУМ РТ Рустамом хазратом Валиуллиным. Беседа была посвящена теме межнациональной и межконфессиональной дружбы, а также профилактике экстремизма и терроризма.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Такие встречи дают студентам ориентир на религиозном поприще. Сегодня сюда пришли не только мусульмане. Студентам других религий оказалось интересно узнать подробнее о том, как исповедуется ислам у нас, в Татарстане. Что касается студентов-мусульман, некоторые из них по какой-либо причине здесь не посещают мечети и не общаются с религиозным кругом. Подобные встречи являются спусковым механизмом, чтобы помочь им благополучно интегрироваться в религиозную жизнь здесь, пока они живут и учатся в Татарстане», – поделился своими мыслями о прошедшей встрече с корреспондентом «Татар-информа» Рустам хазрат.

Одна из важных тем, на которой отдельно остановился лектор во время своего выступления – исламские организации и движения. Некоторые из них могут быть разрешены в других странах, но запрещены в России, и этот немаловажный факт необходимо учитывать, обратился к слушателям хазрат.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если даже у вас на родине у вас были какие-то симпатии в отношении к какому-либо движению, приезжая в Россию, удостоверьтесь, разрешено ли это движение здесь или нет. Информацию об этом можно узнать в документах Министерства юстиции Российской Федерации. Эта информация не является тайной», – отметил спикер.

Послушать религиозного деятеля и задать ему интересующие их вопросы захотели десятки студентов из самых разных стран. Среди собравшихся были учащиеся как из стран СНГ – Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, так и из государств Африки – Египта, Алжира, Анголы и Чада. На встречу также пришли студенты из Афганистана, Сирии, Йемена и даже далекой Индонезии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сюда пришли только те, кто сами этого хотели, и среди них есть и христиане, которые изъявили желание прийти и очень внимательно слушали, даже задавали вопросы. Этот момент немного удивил и порадовал. Я думаю, что это была очень нужная встреча. Когда с ребятами говорит духовный лидер, человек, к которому они могут прислушаться, который говорит с религиозной точки зрения каких-то существующих проблем – это замечательный формат работы», – рассказала начальник управления по молодежной политике и социальной работе КГАСУ Лейсэн Засыпкина.

Действительно, тема встречи не оставила студентов равнодушными. Многие захотели задать хазрату вопросы, которые волновали лично их: «что нас ждет после смерти?» или «что для вас значит Мекка?». На эти и другие вопросы хазрат дал студентам развернутые ответы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чаще всего иностранные студенты-мусульмане сталкиваются с проблемами не с религиозной точки зрения, а с культурной. Религия одна – ислам, но ее понимание, например, в Египте и здесь, в Татарстане, конечно, различается. И здесь возникает конфликт: как правильно, по-твоему или по-моему? Поэтому возможность обсудить эти вопросы с духовным лидером очень важна», – поделился учащийся 5 курса института архитектуры и дизайна, председатель ассоциации иностранных студентов КГАСУ, студент из Узбекистана Ахмед Каипбергенов.

В завершение встречи Рустам хазрат Валиуллин заявил студентам, что будет рад их видеть в его мечети «Куддус» и всегда готов ответить на все вопросы, которые у них возникнут.