Помочь может каждый: в Татарстане возобновляется акция #МыВместе

Салават Камалетдинов

Из-за осложения обстановки с Covid-19 в Татарстане возобновляется акция #МыВместе, по которой волонтеры доставляют нуждающимся продукты и лекарства. Сейчас в республике ведется активный набор желающих, присоединиться к добровольческому движению может любой человек в возрасте от 18 лет, сообщила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране усиливаем ряды волонтеров. На сегодняшний день требуются волонтеры для доставки товаров первой необходимости пожилым и маломобильным людям, а также автоволонтеры. Особенно такая потребность есть в городе Казани. Хочу напомнить, что волонтеры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и топливными картами», — сказала она.

По ее словам, из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки пожилые люди стали чаще обращаться за помощью волонтеров. Отсюда и потребность в новых добровольцах.

Присоединиться к волонтерскому движению может любой житель республики старше 18 лет. С начала пандемии коронавируса образ добровольца сильно изменился, сообщил региональный координатор «Молодежки ОНФ» Дамир Нургалиев.

«Раньше часто все думали, что волонтер — это школьник или студент. Пандемия доказала, что у добровольчества нет возраста. В первую очередь, это человек, который может дать консультацию исходя из, например, определенных лекарственных препаратов. Нас уже видят в магазинах и аптеках, помогают при покупке», — отметил он.

Он подчеркнул, что все волонтеры следуют правилам безопасности, по которым исключен прямой контакт с адресатом помощи, также для них обязательно ношение масок и перчаток. Поэтому добровольцы не могут заходить в квартиру к людям, которым доставляют продукты или лекарства.

Последовательность оказания помощи выглядит следующим образом. Человек звонит по номеру 8-800-200-34-11 и называет продукты или лекарства, которые ему нужны. Доброволец принимает заявку, едет в магазин или аптеку, затем уже передает заказанное нуждающемуся. В день выполняется около 70 таких заявок только по Казани.

«Помощи становится надо все больше. Все необходимое предоставляется, нужны те люди, которые готовы помочь здесь и сейчас», — заключил Дамир Нургалиев.

Добровольческая деятельность продолжается во всех муниципалитетах Татарстана, добавила координатор татарстанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Макарова.

«Вся страна сейчас борется с пандемией коронавируса. В нашей республике во всех муниципалитетах открыты штабы #МыВместе, все волотерские организации присоединились к этой деятельности. Мы сейчас стараемся делать эту работу не только силами организаций, но и привлекаем всех людей, кто готов оказать поддержку нашему населению», — сказала Макарова.

Напомним, что стать волонтером можно, позвонив по номеру 8-843-273-16-12.