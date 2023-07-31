В Казани вручили рюкзаки и школьные принадлежности детям из малообеспеченных семей

Сегодня в региональной общественной приемной «Единой России» стартовала республиканская акция «Помоги собраться в школу». Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова вручила ранцы и школьные принадлежности шести школьникам из многодетных и малообеспеченных семей из Казани и Высокогорского района.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Всего в этом году более 55,9 тыс. детей из Татарстана пойдут в первый класс. Общее количество учеников 1–4-х классов в республике составляет 226 272 человека. Дети, родители которых не смогут обеспечить им полноценную подготовку к школе, получат подарочные портфели.

В набор входят самые необходимые принадлежности: канцтовары, тетради, набор для уроков труда и изобразительного искусства.

Как рассказала Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, в общественную приемную «Единой России» уже поступило более 450 обращений от родителей. Как правило, в помощи нуждаются дети из малообеспеченных, многодетных семей, приемные и инвалиды.

«Татарстан является одним из первых регионов, который объявил о запуске этого важного благотворительного проекта. Ежегодно, не сбавляя темп, мы продолжаем его реализовывать и видим потребность. Чтобы новый учебный год стал радостным событием для школьников и родителей, необходим укомплектованный ранец с нужными канцтоварами. Нынешний год особенный, мы должны уделить внимание семьям мобилизованных, и это сейчас приоритетно. Мы должны помогать и подарить свое внимание каждому ребёнку», — рассказала она.

Единороссы отправят рюкзаки со школьными принадлежностями почти 3 тыс. учащихся в Лисичанск и Рубежное. Также не останутся без внимания семьи мобилизованных татарстанцев — это более 5,5 тыс. школьников, дети из семей вынужденных переселенцев.

Ларионова призвала оказать благотворительную помощь организациям и предприятиям для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей.

Напомним, акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года. До 2022 года адресная социальная помощь детям оказана 237 108 первоклассникам и обучающимся со 2-го по 11-е классы из нуждающихся семей на сумму 333 847 570 рублей.