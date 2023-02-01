Когда под рукой лишь аптечка: активистов РТ научат первой помощи пострадавшим с Донбасса

В Казани активистов татарстанского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» начали обучать оказанию первой помощи. Очень скоро ребята поедут помогать мирным жителям на Донбасс.

Преподаватели Казанского государственного медицинского университета подготовили для 25 волонтеров восемнадцатичасовую программу, в которой предусмотрены лекции и практические занятия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заведующий кафедрой симуляционных методов обучения КГМУ, профессор Сергей Булатов рассказал, что волонтеры получат основные практические умения в области медицины: как останавливать кровотечение, что делать, если есть подозрение на перелом, как поступить, если у больного тяжелая психическая травма. Так, тема сегодняшнего занятия – как помочь человеку с ранением и кровотечением, имея при себе только автомобильную аптечку.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обучение организовали по инициативе самих активистов после того, как они обратились с соответствующей идеей к Депутату Государственной Думы России Айрату Фаррахову.

«Вся работа по образовательной деятельности волонтеров проводится коллективом абсолютно безвозмездно. Я по прибытии в Москву обязательно сообщу об этом опыте министру здравоохранения, своим коллегам в Государственной Думе, потому что это очень важный и нужный проект. Необходимо, чтобы у всех граждан в России были профессиональные навыки по оказанию экстренной неотложной медицинской помощи», – рассказал Айрат Фаррахов.

Депутат подчеркнул, что никто кроме преподавателей КГМУ не сможет лучше передать медицинские знания и умения. И после окончания курса волонтеры смогут стать настоящими помощниками врачей. Он пообещал, что проведет одно занятие для активистов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель гуманитарного штаба «Мы вместе», активист «Молодой Гвардии» Руслан Шигабутдинов рассказал, что уже более 30 волонтеров из татарстанского отделения приняли участие в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР, а сам Руслан ездил в Мариуполь в сентябре. Молодой человек лично убедился, что на Донбассе необходимо знать, как оказывать первую помощь.

«Основная работа, которую мы там осуществляли, – это помощь в больницах, так как там не хватало персонала: медицинских работников, врачей, санитаров и медицинских сестер», – отметил молодой человек.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ребята из Татарстана взяли на себя обязанности санитаров. Руслан Шигабутдинов рассказал, как волонтеры переносили пациентов с первого на седьмой этаж, потому что лифты в больнице не работали.

«В день, когда я дежурил в больнице, поступили двое молодых людей, которые наступили на мину. Было много таких случаев, когда нужно было экстренно оказывать помощь. Мы раздавали жителям средства для жизни, поддерживали психологически, помогали им решать какие-то вопросы», – рассказал активист.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель регионального штаба «Молодая Гвардия Единой России» Динар Бариев рассказал, что следующая гуманитарная поездка состоится 6 февраля. А в начале марта отправят молодых людей из движения, которые хотят добровольно поехать сражаться в зону СВО.

«Многие из вас уже были на новых территориях. Я обращаюсь к вам с просьбой помочь. У нас есть опыт такой работы, это не первое занятие. Мы готовили и наших мобилизованных бойцов по медицинской части. Но ваша история, она особая, и ваши подсказки о том, что именно нужно, мы обязательно внесем в программу», – отметил ректор Казанского медуниверситета Алексей Созинов, обращаясь к активистам.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ректор подчеркнул, что разработанная вузом программа будет доступна и другим университетам России. КГМУ готов ей поделиться.