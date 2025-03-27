«Помню, папа сказал – детство кончилось»: ветеран из Татарстана о победе над фашистами

Войну Михаил Корнишин встретил подростком – неделю, как окончил восемь классов школы. Он рыл окопы, работал матросом, чтобы была возможность получать продовольственные карточки. О том, как учился в лыжном батальоне, как стал связистом и получил ранение в Польше, о победе над фашистами и жизни после возвращения он рассказал «Татар-информу».





Михаил Степанович Корнишин – ветеран Великой Отечественной войны, в этом году он отметит свой сотый день рождения

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы купались в озере, рядом бежала женщина и кричала, что началась война»

Михаил Степанович Корнишин – ветеран Великой Отечественной войны, в этом году он отметит свой сотый день рождения. Михаил Степанович человек удивительной судьбы, родился он 4 ноября 1925 года в селе Ново-Мордово Куйбышевского района ТАССР.

Его родители были потомственными крестьянами. Михаил Корнишин пошел в школу в 1933 году, четыре класса он окончил в родной Ново-Мордовской школе, пятый оканчивал за три километра в поселке Затон. Места его учебы сменялись одно за другим из-за командировок отца: два года он числился как шестиклассник – учился в Барнауле, седьмой класс оканчивал в городке Киринске, а восьмой под Ленинградом в городе Шлиссельбурге.

15 июня 1941 года его вместе с одноклассниками пригласили на вручение аттестата об окончании неполной средней школы. Михаил Степанович вспоминает, как получил документ, как праздновал с одноклассниками, как все поздравляли друг друга с окончанием школы.

22 июня друг Миши позвал его купаться на Ладожское озеро. Он согласился, но вода ребят не обрадовала, была очень холодной, поэтому решили просто позагорать.

«И я слышу, по берегу бежит женщина и кричит: "Война, война!" Все, кто отдыхал в том месте, пошли на площадь. Из радиотарелки звучала грустная музыка, а потом передали обращение Молотова. После этой речи из репродуктора зазвучали патриотические песни. В какой-то момент музыка внезапно прекратилась, раздались звуки сирены и сообщение о воздушной тревоге», – вспоминает Михаил Степанович.

«Папа сказал: "Детство сегодня закончилось"»

Миша помчался домой, мама сначала его отругала, а потом взяла подушку, села на койку и громко заплакала.

«Примерно через полчаса вновь загремела музыка. Воздушной тревоге дали отбой, она оказалась учебной. Потом в домоуправлении всем показали, как в случае бомбежки тушить зажигательные бомбы. Через какое-то время стали объявлять настоящую воздушную тревогу, ведь вражеские самолеты добрались и до Ленинградской области. Через 11 дней после начала войны по радио с обращением к народу выступил Сталин», – дополнил он.

Отец Михаила Степановича ушел в ополчение. Прощаясь с сыном, он с грустью произнес: «Детство сегодня закончилось». Мишу вместе с мамой эвакуировали из Ленинграда в Чистополь, оттуда они вернулись в поселок Ново-Мордово.

Чтобы получать продуктовые карточки, шестнадцатилетний Миша устроился работать матросом на земснаряд. А в семнадцать лет он попал на укрепработы на Волге, рыл окопы и траншеи.

В 1943 году Михаила направили в учебку под Москвой. После школы молодых бойцов он попал в учебный батальон. И уже в ноябре 1943-го его с группой отправили на фронт.

«Потом нам сказали, что организуется отдельный лыжный батальон и нужны добровольцы. С питанием в учебке было очень плохо, отборщик сказал, что там будут хорошо кормить. Я и еще несколько человек согласились. Добровольцев собрали в отдельную группу и отправили в расположение. С 1943 года по 1944-й я служил в лыжном батальоне», – рассказал Михаил Степанович.

«Врачи думали, что я умер, но я очнулся»

В конце февраля 1944 года пришла пора отправляться на фронт, на поезде Михаил отправился на Запад. Его по ошибке отправили в роту связи. Старший товарищ показал ему, с чем и как предстоит работать. После этого Михаил Степанович отправился на Первый украинский фронт – в Луцк, освобождал Украину. Во время Львовско-Сандомирской операции в июле 1944 года он участвовал в битве на Висле.

«Мы форсировали Вислу. С товарищами захватили плацдарм на обрывистом берегу, фашисты были очень близко, в 20-30 метрах от нас. Основного пулеметчика убили, у меня был значок на груди «Отличный пулеметчик» – так я стал пулеметчиком. Выпустил по фашистам две ленты, потом патроны закончились. Мне сказали, что у товарищей есть еще патроны, я пополз к ним. Рядом упала пластиковая финская граната, разорвалась – я получил ранения рук и груди. Потерял сознание, очнулся уже, когда меня вытащили», – вспоминает Михаил Степанович.

Полевой госпиталь был на открытом воздухе, на улице было очень жарко. Все, кому повезло, лежали в тенечке под кустиком, вспоминает Михаил Степанович.

«Врач ходил между нами и определял, кого лечить первым. У меня начали гноиться раны, нужна была операция. Черви ели гной, но врач сказал, что это нормально. В какой-то момент я снова потерял сознание. Мне провели операцию, но я не просыпался, тогда решили, что я мертв. Но неожиданно для всех я очнулся, напугал медсестру. Как оказалось, была передозировка обезболивающим, поэтому я так долго не просыпался», – вспоминает он.

Его перебрасывали с места на место – продержав длительное время в двух госпиталях на территории Польши, его привезли в Луцк, потом в Ровно, а после – в Киев. Потом он оказался на фронте в Румынии, а весной 1945 года – в Чехословакии.

«В Прагу мы вошли 9 мая во второй половине дня. Там и встретили наш День Победы. Цвела сирень, мы едем на танках, нам кидают сирень и бутылки с чешским пивом. Одному товарищу даже бутылкой в лоб прилетело, случайно, конечно, но и такое было», – вспоминает он.

Но война для Михаила Степановича на этом не закончилась. После Праги на товарном поезде он отправился на Дальний Восток, попал в Маньчжурию – воевал с японцами, освобождая Китай.

После капитуляции Японии в должности химинструктора он продолжил службу в Забайкальском военном округе в городе Порт-Артуре.

Ближе к 1950 году Михаил вернулся в родную деревню в Татарстане. Работы не было, тогда он отправился в Казань, чтобы работать на заводе. Сначала его не брали, но после того как он окончил техникум и получил специальность, смог устроиться на работу. До самой пенсии он проработал ведущим технологом Казанского авиастроительного производственного объединения имени Горбунова. У Михаила Степановича двое детей и шестеро внуков.

Михаил Степанович Корнишин награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За Победу над Японией».