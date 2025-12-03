«Помня о героях, воспитываем патриотов»: центру «ВОИН» в РТ присвоили имя Героя России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в филиале Центра «ВОИН» в Республике Татарстан прошла торжественная церемония. Центру присвоили имя Героя Российской Федерации Алексея Копунова.

Он родился в 1980 году. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. После училища начал службу в ВС РФ, занимал офицерские должности: командир танкового взвода, командир танковой роты, заместитель начальника штаба полка по службе войск и безопасности военной службы. В 2007 году Копунов решил уйти со службы и занялся предпринимательством.

Осенью 2022 года он был мобилизован. С тех пор герой занимал должность заместителя командира мотострелкового полка. 21 марта 2024 года Алексей Копунов погиб в зоне СВО. Он был с почестями погребен на Арском кладбище Казани.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В день своей гибели, в районе северной окраины населенного пункта Бердычи, Копунов вел активное отражение контратаки противника. Оборона была организована на самом сложном участке. Он умело и грамотно управлял вверенным подразделением, показывая бойцам личный пример.

В том бою несколько военнослужащих были ранены. Гвардии подполковник дал команду продолжить оборону и прикрыть его, а сам эвакуировал троих раненых бойцов. Пока он оказывал им первую помощь, противник применил кассетные боеприпасы. Герой прикрыл собой боевого товарища и спас ему жизнь. Сам же получил ранение.

Раненый подполковник не стал эвакуироваться и продолжил командовать, выполняя боевую задачу - не допустить прорыва противником рубежа обороны. Но после очередного применения противником кассетного боеприпаса получил ранения, несовместимые с жизнью. Звание Героя России получил посмертно.

Мама военного Антонина Копунова вспомнила, что сын начал готовиться к отбытию в зону СВО сразу же после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

«Сыну говорила, что его в батальоне будут называть "батей", ведь ребята все моложе него в два раза. Он отвечал, что это имя еще нужно заслужить. Каждый отпуск я его ждала, теперь жду уже не сына, а его друзей, которым Алексей просил уделять внимание. Ребята очень уважали его, говорят, что тяжело без него», – рассказала мама героя.

Антонина Копунова рассказала, что сыну предлагали повышение и службу в Самаре. Он отказался, сказав, что не имеет права бросить на фронте своих бойцов.

«В преддверие Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, в молодом центре "ВОИН" происходит важное событие. За время работы центр успел стать авторитетным учреждением. Здесь проводится множество мероприятий, но главная его миссия – воспитательная. Мы должны воспитывать патриотов, людей, которые всегда готовы защитить свою семью, дом и страну», – сказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Без памяти о тех, кто совершает героические подвиги, невозможно воспитать патриотов, считает замминистра. Подрастающее поколение должно вспоминать каждого солдата и командира, кто погиб и кто сражается, не только в дни памяти.

«Это очень тяжелое мероприятие для семьи, но вы должны знать, что вы не одни. Мы запомним навсегда имя Алексея Копунова. Оно будет помниться, пока существует центр, а он будет существовать долго», – обратилась Алсу Асадуллина к вдове и матери Героя России.

Директор по персоналу Центра «ВОИН» Максим Мишуков назвал Алексея Копунова примером настоящего российского офицера и воина. Он добавил, что все филиалы центра в России получат имена Героев России. К слову, сегодня в стране работает 21 филиал «ВОИНа», скоро откроются еще три.

«Благодарю за оказанное доверие в присвоении нашему филиалу имени Героя России. Приложим все усилия, чтобы соответствовать высокому званию. На протяжении трех лет мы упорно проводим работу по воспитанию поколения – это знамя будем и дальше нести с честью», – сказал директор центра «ВОИН» в Республике Татарстан Алексей Бламыков.

Ранее Алексей Бламыков рассказывал в интервью «Татар-информу» о том, как устроена уникальная система военно-патриотического воспитания в татарстанском филиале.

Курсанты и инструкторы почтили память павших в боях минутой молчания. После этого собравшиеся возложили цветы к портрету Алексея Копунова.