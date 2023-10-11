«Помните, вас здесь ждут»: глава Кайбицкого района встретился с бойцами СВО

Фото: © Мингазиз Сунгатуллин

У главы Кайбицкого района Татарстана Альберта Рахматуллина сложилась традиция встречаться с земляками — бойцами специальной военной операции, которые возвращаются на малую родину в краткосрочный отпуск. И на этот раз встреча прошла в формате откровенного разговора.

Альберт Рахматуллин расспросил ребят о ситуации на передовой, настроении и состоянии здоровья. Бойцы рассказали, что более чем за год приспособились к условиям жизни на фронте и что у них всё хорошо.

«Мы готовы оказать вам всяческую поддержку. Предприниматели района, главы сельских поселений, жены мобилизованных неоднократно организовывали гуманитарную помощь военнослужащим. В зону СВО отправили около 100 тонн лесоматериалов для строительства окопов, блиндажей, пилорамы. А также машины, различное снаряжение, продовольствие. Думаю, эти материалы принесли вам пользу. Исходя из возможностей, мы и впредь будем организовывать такую поддержку», — отметил Альберт Рахматуллин.

Фото: © Мингазиз Сунгатуллин

Руководитель муниципального образования также поинтересовался, что еще нужно бойцам, и выразил готовность в случае необходимости помочь их семьям.

«По окончании кратковременного отпуска вам придется вновь вернуться в свои части, — напутствовал глава района. — Самое главное, берегите себя, берегите друг друга. Помните, вас здесь ждут ваши семьи, родственники. Мы все с нетерпением ждем вашего скорого возвращения. Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли на эту встречу».

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.

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