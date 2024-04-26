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«Помните, машина представляет опасность»: в Казани завершился конкурс юных автомобилистов
Сегодня в ГИБДД Казани состоялся финал Республиканского конкурса юных автомобилистов. В конкурсе приняли участие 81 спортсмен из 27 городов республики. Команды состояли из юношей и девушек, обучающихся в автошколах или занимающихся в спортивных клубах по автомногоборью. Возраст участников – от 16 до 17 лет включительно. Почетное первое место в личном зачете заняла Диана Давлетшина из Казани.
Это уже 18-й по счету Республиканский конкурс по автомногоборью. Цель данных соревнований – профилактика дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма, а также пропаганда безопасности дорожного движения.
«Руководство республики очень обеспокоено дорожно-транспортными происшествиями. Только за последний квартал произошло почти 600 ДТП, в них погибли 68 человек и 729 человека получили ранения. Ребята, вы скоро получите права, и когда сядете за руль, не забывайте, что машина — это средство повышенной опасности», – рассказал первый заместитель директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Анас Адыев.
Конкурс был разбит на три этапа, которые включали фигурное вождение автомобиля, проверка знаний правил и знаний основ безопасности дорожного движения. Награждение так же разделилось на два этапа: сперва награждали участников командного зачета, а затем – участников личного зачета.
В личном зачете заняла первое место девушка из Казани. Второе и третье место почетно поделили между собой ребята из Нижнекамска.
«Самое сложное было – перебороть стресс. Ты не знаешь, повезет с погодой или нет, как поведет себя автомобиль во время зачета. Но я справилась, впереди у меня еще всероссийские соревнования», – поделилась победительница Диана Давлетшина.
Прекрасно показав себя в индивидуальном и командном зачетах, Диана ушла сегодня с конкурса с двумя медалями – вторую девушке вручили за второе место в командном зачете.
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