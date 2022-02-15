«Помнить об уроках войны»: единороссы Татарстана почтили память войнов-интернационалистов

Активисты татарстанского отделения «Единой России» присоединились к акции памяти по случаю вывода советских войск из Афганистана. Они возложили цветы в Парке Победы к мемориалу воинам-интернационалистам.

«Мы вспоминаем всех, кто погиб при выполнении служебного долга в Афганистане. В Афганской войне участвовали более 11,5 тысячи татарстанцев, 282 человека из них погибли. „Единая Россия“ в рамках проекта „Историческая память“ всегда участвует и в возложении цветов. В некоторых районах проходят разные акции, призванные привлечь внимание к проблемам воинов-интернационалистов», — отметил руководитель татарстанского регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

Он подчеркнул, что жители Татарстана и России должны помнить об уроках этой войны.

«Одна из наших задач — помощь семьям погибших военнослужащих, помощь участникам вооруженных конфликтов», — заключил Самигуллин.