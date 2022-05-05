«Помним! Гордимся!»: в КазГИКе прошел концерт с песнями и танцами военных лет

Фото: © Михаил Захаров;

В Казанском государственном институте культуры прошла торжественная программа, приуроченная ко Дню Победы.

В программу концерта вошли песни военных лет и хореографические номера под звуки мелодий Победы в исполнении студентов и педагогического состава учреждения искусств. Так, прозвучали «Я лечу над Россией», «Катюша», «Жди меня, и я вернусь» и другие известные военные песни.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить всех ветеранов и гостей сегодняшнего праздника с великим праздником. Наверное, нет ни одной семьи на территории нашего государства, которую бы обошла стороной страшная война. У каждого в семье были люди, которые на фронтах отстаивали интересы нашего народа. И по прошествии 77 лет в этот раз мы должны встретить и отметить День Победы так, как никогда раньше мы его не отмечали», — подчеркнул командир Казанского высшего военного командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

Концерт скрасило музыкальное сопровождение военного оркестра Казанского высшего танкового командного ордена Жукова краснознаменного училища под управлением народного артиста РТ подполковника Яна Орехова. Кроме того, в программе принял участие и творческий коллектив ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Исполнение песен, танцев, инструментальных сочинений военных лет — один и способов сохранить нашу подлинную историю. Они и сегодня трогают наши сердца, ведь они были созданы народом, отстаивавшим интересы нашей Родины», — заметил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Участниками Великой Отечественной войны стали более 700 тыс. татарстанцев, и более половины из них не вернулись домой, напомнил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ полковник полиции Ленар Габдурахманов. «Нужно не забывать об этом и хранить память о Великой Победе и той цене, которую мы заплатили за нее», — отметил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почетными гостями музыкально-танцевального действа стали ветераны Казанского института культуры, а также Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Кроме того, гости посетили выставку работ студентов факультета «Инновации и традиции народной художественной культуры», развернувшуюся в институте КазГИК. Все работы посвящены 77-летию Победы.

Концерт был проведен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.