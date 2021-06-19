Поминовение предков и торжество жизни: в Татарстане празднуют марийский «Семык-2021»

Празднование «Семыка» проходит в селе Мари-Суксы во второй раз, первый состоялся в 2013 году. Сегодня в этот населенный пункт приехали представители марийского народа из разных районов Татарстана и Республики Марий Эл. Гости предпочли праздничные национальные костюмы, со всех сторон звучала марийская речь, национальные мелодии.

Праздничную поляну также посетили начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Лариса Яковлева, заместитель Председателя Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, а также руководитель Национально-культурной автономии марийцев РТ Олег Третьяков и другие.

Фаттахов: «Село Мари-Суксы — единственное, которое сохранило свою идентичность»

Глава Актанышского района РТ Энгель Фаттахов в своем обращении отметил, что «Семык» пришел из глубины веков и до сих пор остается одним из самых любимых праздников марийского народа, знаменующим наступление лета.

Основной идеей праздника является поминовение умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту. «В этом празднике сочетается радость прихода лета, торжество жизни, уважение и почитание предков. Самое большое богатство Актанышского многонационального народа — это дружба народов. Представители всех национальностей — татары, русские, марийцы — долгие века живут в дружбе и согласии, относятся друг к другу с уважением и пониманием», — отметил глава района.

Праздник всегда способствовал сплочению сельского коллектива, усилению взаимосвязи родственных групп, их единению. Молодежь в дни «Семыка» уходила на луга встречать «Семык» — устраивали игры, пели песни, плясали. Сегодня «Семык» — это современный массовый национальный праздник марийцев, в котором присутствуют элементы народной культуры: национальные костюмы, народные песни и танцы, национальная инструментальная музыка, игры, традиционная кухня.

Село Мари-Суксы — единственное в Актанышском районе, которое сохранило свою идентичность и где в окружении татарского народа крайне бережно охраняется культура марийского народа. «Марийцы отличаются трудолюбием, жизнерадостным нравом, любовью к музыке и танцам. Являются бережными хранителями традиций и обычаев», — сказал Фаттахов.

«Марийцам Татарстана удалось сохранить сакральный смысл праздника»

Начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин отметил, что праздник проводится на протяжении трех десятилетий, а в Год родных языков и народного единства «Семык» приобретает особую значимость. Марийская автономия Ассамблеи народов Татарстана внесла многое в возрождение праздника, восстановление его древних корней.

«Самое главное, вам, марийцам Татарстана, удалось сохранить сакральный смысл праздника и органично вписать его в современные реалии. Он наполняет людей живительной энергией, любовью к ближним, укрепляет родственные, дружественные и добрососедские связи. Сегодня на праздничной площадке собрались представители марийского народа из районов нашей республики и регионов страны, что свидетельствует о единстве марийцев», — подчеркнул спикер.

«Существует тот народ, который сохраняет свой язык и культуру»

Руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев поблагодарил всех организаторов праздника «Семык», отметил грамотную и мудрую политику Президента Татарстана Рустама Минниханова в национальных вопросах, заявил о значимости языка в истории каждого народа.

«Праздник „Семык“ — это праздник поминания наших предков. Существует тот народ, который сохраняет свой язык и культуру, нет того народа, если нет языка. Вы бережете свой язык, цените, передаете его детям и внукам, это та истина, которую мы должны делать ежедневно», — сказал Яковлев.

«Самое главное, мы должны последовательно идти по завету своих предков, мы должны всегда помнить тех, кто нас на ноги ставил, тех, кто нам язык матери подарил. Это задача каждого человека», — напутствовал спикер.

По словам Яковлева, «Семык» — долгожданный праздник, который объединяет марийцев, проживающих в разных регионах страны, помогает сохранить культуру и язык.

«“Семык” значим и горячо любим народом мари. Он открывает календарь летних праздников. Это праздник встречи поколений. Сегодня вспоминают о духовной культуре и народных традициях, задумываются над тем, чтобы грядущее поколение было счастливым. Национально-культурная автономия марийцев является активным членом Ассамблеи народов Татарстана. Пусть так будет и впредь. Желаю всем праздничного настроения, долгих, счастливых лет жизни. Пусть в вашем доме всегда царят мир, покой и благополучие. И пусть “Семык” этого года придаст уверенности в завтрашнем дне!» — пожелал Константин Яковлев и вручил ансамблю «Памаш» денежный приз-сертификат на пошив сценических костюмов.

После официальной части на сцену поднялись представители разных районов.

«Соцветие «Семыка»

Актанышский район — один из самых густонаселенных в районе Татарстана. В селе Мари-Суксы создан Национальный центр, работает марийская школа, в детском саду воспитываются дети на марийском языке.

На сегодняшнем «Семыке» гости воочию увидели, как живут хранители марийской культуры. При входе на площадь был установлен дом, отражающий быт марийцев. Перед дверью — печь, внутри горели пламенеющие дрова, всех встречала радушная хозяйка, которая готовила и угощала гостей праздничной кашей и национальными блюдами марийского народа. Чай из целебных трав изготавливался исключительно при помощи самовара, а травы собирались на лугах. Подтверждением дружеского сосуществования двух народов стал соседний татарский дом, здесь тоже все желающие могли прочувствовать гостеприимство.

На театральном прологе «Соцветие «Семыка» многочисленные гости узнали о происхождении народа мари села Мари-Суксы, роли родника Йошто Памаш (Салкын Чишмэ), о народах, которые веками жили вместе, трудились, сохраняли обычаи и традиции своих предков.

Большой марийский хоровод закружился вокруг священной березы, где каждый мог принять участие в обряжании березки лентами, загадывая заветные желания. Программа продолжилась гала-концертом участников фольклорных коллективов Республики Татарстан и Марий Эл.

На малой сцене состоялся конкурс «Мисс Марий Эл», в которой девушки демонстрировали знание языка, традиций, обычаев, истории, культурного наследия марийского народа, а представители мужского населения попробовали свои силы в поднятии гири, беге в мешках, вбивании гвоздя в деревянный чурбан, перекатывании тяжести (колесо КА 700) и других состязаниях.

На протяжении дня на праздничной площадке открыта выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, старинных костюмов и полотенец, национальных кукол, сувениров, картин, а также проходит обучение игре на марийском барабане, гуслях, волынке, варгане. В семь часов вечера начнется фолк-дискотека.