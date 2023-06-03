Поминание самоубийц и псевдопольза травы из храма: традиции и суеверия Дня Святой Троицы

Отец Александр: «Молитва – это единственное, что по-настоящему нужно усопшим»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сотрудников церкви я всегда прошу спрашивать, не пишут ли прихожане в записке имена самоубийц»

Истинное значение Дня Святой Троицы сильно искажено в массовом понимании, как, впрочем, и других православных праздников. За долгие годы появилось множество суеверий и традиций, которые не то что не связаны с Церковным уставом, но и порочат православную веру. Как правильно встретить День Святой Троицы, рассказал «Татар-информу» руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«Понимание Дня Святой Троицы сильно извращено в массовом понимании. Если мы спросим среднестатистического человека, какие он знает праздники в православии, он назовет Рождество, Пасху и Троицу. То есть этот праздник достаточно популярен», – рассказывает отец Александр.

Праздник Святой Троицы отстоит от Пасхи на 50 дней и поэтому также называется Пятидесятница. Он всегда выпадает на воскресенье.

«Предшествует этому дню Троицкая родительская суббота. Молитва – это единственное, что по-настоящему нужно усопшим. Более того, молитва – это то самое главное и самое важное, что нельзя заменить абсолютно ничем. Ни наши слезы, ни наши слова, ни сожаления и даже скорбный вид – ничто из всего этого не может заменить молитвы за усопших. Мы молимся о своих усопших родственниках и просим Господа простить им прегрешения вольные и невольные и принять в Царство Небесное», – объясняет священник.

С этим днем тоже связано множество суеверий. Например, что беременным нельзя ходить на кладбище. Конечно же, это никак не обосновано, считает иерей. У некоторых народов сохранились традиции сидеть на специальных холмиках у могил.

«Некоторые источники говорят, что в эти дни у язычников тоже были какие-то родительские дни. В этом я очень сомневаюсь, потому что Троица празднуется каждый год в разные дни», – отметил он.

Многие, как выясняется, убеждены в том, что в этот день поминают самоубийц. Этого категорически делать нельзя, предостерегает священнослужитель.

«Сотрудников церкви я всегда прошу спрашивать, не пишут ли прихожане в записке имена самоубийц. Нужно понимать, что мы самоубийц не поминаем вообще. Потому что они сами уже решили свое бытие, они совершили грех, в котором они не могут покаяться, потому что смерть наступила в момент его совершения. Есть чин утешения родственников, но это не отпевание. Церковь отдает все это на суд Божий. Мы молимся, чтобы Господь принял человека, а в этой ситуации мы не молимся, потому что человек сам так решил. Господь по милосердию своему может простить и помиловать, но есть церковное правило. Равно как и отпевание не является пропуском в Царство Небесное, так и за самоубийц Церковь не молится», – рассказывает настоятель.

Отец Александр считает, что такое заблуждение появилось из-за молитв, которые читаются в Троицкую родительскую. В них поминают умерших при разных обстоятельствах: «каменем поби, в море утопоше». Каким-то образом народ очень деликатно туда приписал и самоубийц.

«Зелень – это символ животворящей благодати Святого Духа, это символ жизни» Фото: предоставлено Александром Ермолиным

«Троица – это не праздник березок, это день рождения Церкви»

«Есть очень красивое богослужение – это вечерня Дня Святой Троицы. Мы собираемся на литургию, и по традиции сразу после нее служится вечерня. Там есть такие длинные службы с чтением коленопоклоненных молитв, мы в первый раз встаем на колени, потому что все 50 дней поклонов земных не было – был праздник Воскресения Христова. И такое богослужение совершается раз в год», – рассказал отец Александр.

Сам праздник посвящен тайне Святой Троицы. Тайне – потому что наш человеческий разум постичь этого не может, говорит иерей.

«Бытие святой Троицы – это то, что настолько принципиально превосходит наше сознание, что мы можем это только по любви принять», – отметил священнослужитель.

Так получилось, что очень много совершенно не православных вещей оказались связаны с Днем Святой Троицы, сетует настоятель.

«Что очень важно, Троица – это не праздник березок, это день рождения Церкви. У нашей Церкви есть однозначная четкая дата рождения – в Троицу, по 33-му году от Рождества Христова, Господь посылает Святого Духа, и таким образом основывается Христианская Церковь. Апостолы получают дар говорения на разных языках и отправляются проповедовать Евангелие. То есть Господь сделал для нас все, нам больше ничего не требуется, полный цикл завершен. Нам остается только жить христианской жизнью, ходить в храм, исповедоваться, причащаться и совершать свои христианские поступки», – говорит отец Александр.

Считается, что мы богаче, чем все праведники Ветхого Завета, потому что у нас есть Церковь. Они жили по правилам Ветхого Завета, что было в разы сложнее, отметил он.

«Очень часто о Дне Святой Троицы мы судим по каким-то внешним вещам. Вот есть зелень. Кстати, этот вопрос очень сложный. Обычно на самые сложные вопросы мы получаем очень простые ответы. Мы говорим, что храм украшается зеленью, заметьте – не березками, зеленью. В южных странах, к примеру, какие могут быть березки? Зелень – это символ животворящей благодати Святого Духа, это символ жизни. И Господь посылает благодать Святого Духа, чтобы все цвело и в первую очередь цвели мы сами, духовно расцветали», – рассказывает отец Александр.

Существует масса суеверий о троицкой травке. Чего с ней только не делают: заваривают, хранят, чтобы покойнику в гроб положить. Но это все еще не так грустно, самое грустное, когда начинаются реально языческие вещи: венки, русалки, прыгание через костры. Вот лишь малый список того, во что искренне верят люди:

если парень девушку поцелует под березой – будет девушка его женой;

в этот день слушали кукушку: сколько раз прокукует, столько дней еще предстоит девушке в отцовском доме провести;

если умыться утренней росой, надолго сохранишь свежесть и красоту.

Икона «Троица» работы русского художника Андрея Рублева

«Вера в Святую Троицу – принципиальное отличие православия от других религий»

В православии есть день после праздника, когда вспоминают тех святых, которые приняли в нем участие, так называемых виновников торжества. К примеру, после Крещения Господня мы празднуем День Иоанна Предтечи – это святой, который Христа крестил. После Рождества – Собор Божией Матери. Также и в Троицу мы празднуем День Святого Духа. Его отмечают в понедельник.

«Стоит вернуться на несколько дней назад, чтобы рассказать об этом празднике. День Вознесения Господня – это 40 дней после Пасхи, он тоже всегда будет в четверг. В этот день мы вспоминаем события, когда Господь воскрес и вознесся на небо. Это период завершения земного служения пути Спасителя. Тогда Господь собирает апостолов и сообщает, что пошлет им благодать Святого Духа, чтобы утешить их», – рассказывает иерей.

По преданию, на 50-й день после Пасхи, когда апостолы находились все вместе, на них сходит благодать Духа Святого. То есть день Святой Троицы – это завершение Божьего попечения о мире.

«Получается, что Господь приходит в мир, чтобы самому проповедовать. Сын Его приходит проповедовать Евангелие. Он сам пострадал, был распят за нас и воскрес тоже за нас. И чтобы мы ожидали второго пришествия Христа в мир, Господь дает нам Церковь», – рассказывает отец Александр.

Этот день носит название Дня Святой Троицы потому, что Сошествие Святого Духа на апостолов указывает на Тройственность Бога. Вера в святую Троицу – это принципиальное отличие православия от всех других религий, объясняет иерей.

Благодать Святого Духа, которую получили апостолы, мы получаем в таинстве миропомазания, которая совершается вместе с таинством крещения.

В этот день тоже есть свои суеверия: говорят, что в Духов день земля – именинница.

«Я не нашел объяснений этому суеверию. Однозначно тут замешано славянское язычество, потому что идет одушевление Земли. Многие убеждены, что в этот день нельзя заниматься земляными работами. Я всегда говорю, что это неправда и к православию никакого отношения не имеет», – объяснил священник.

Через неделю после праздника начинается пост Петра и Павла. Его еще называют Петровский пост Фото: предоставлено Александром Ермолиным

Апостолы совершили подвиг, а что сделал ты?

День Святой Троицы сопровождается трехдневными торжествами. Поста в эти дни нет, но через неделю после праздника начинается пост Петра и Павла. Его еще называют Петровский пост, пост Святых Апостолов или Апостольский. Его длительность каждый год меняется. В этом году он продлится с 12 по 19 июня.

«Апостолы ходили за Христом три с половиной года. Пережили воскресение Господне, и за это Господь даровал им благодать Святого Духа в день Святой Троицы и дар говорения на разных языках. После этого они неделю постятся и отправляются проповедовать Евангелие всему миру», – рассказывает отец Александр.

Согласно преданию, апостолы вышли за границы цивилизованного мира.

«Вот представьте себе, римский легионер сидит в Риме и его отправляют в Румынию, тогда она называлась Дакия. Расстояние 1000 километров. И вот для них за этой Дакией уже мрак, там ничего нет, там нет цивилизации. И апостолы туда пошли. Для цивилизованного человека того времени выйти за пределы греко-римской территории означало то же самое, что нам на Луну полететь как минимум. Отмечу, что, по преданию, апостол Андрей Первозванный дошел до территории современной России», – поделился иерей.

В Петровский пост вспоминаются эти события во время богослужения, в целом пост посвящен подвигу апостолов, отмечает отец Александр.

«Это призыв для нас с вами: а готовы ли вы проповедовать Евангелие так, как апостолы? Они соблюдали этот пост, потому что понимали, что им нужно пройти какое-то испытание. Они постились и шли проповедовать, умерли все как мученики: постоянно были в ссылках, в тюрьмах. У верующего человека в этот день должен возникать вопрос: “А что должен сделать я?”», – говорит священнослужитель.