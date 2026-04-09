«Помимо технологий важен образ мышления врача»: в Казани открылся съезд онкологов России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Казани состоялось открытие XIV Съезда онкологов России с международным участием. Мероприятие приурочено к юбилейной дате – 80-летию онкологической службы Республики Татарстан.

В работе Съезда принимают участие главные внештатные специалисты онкологи, руководители научно-практических онкологических центров, федеральных образовательных организаций и профильных кафедр, организаторы здравоохранения.

«На наше мероприятие прислал приветственное слово Президент России Владимир Путин. Глава государства присылает его не на каждое мероприятие. Я думаю, что это один из знаков того, что наше руководство понимает важность проблемы. По данным ВОЗ, к 2030 году в мире минимум в два раза увеличится число заболевших и умерших от рака. Перед нами стоит задача этого не допустить», – отметил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Отдельные секции форума посвящены перспективным направлениям онкологической службы. Среди них – кардиоонкология, реабилитация онкобольных, онкогеронтология – помощь самым пожилым больным.

«В последние годы идут огромные вложения в онкологическую службу. В то же время перед нами остается ряд вызовов – раннее выявление, быстрая маршрутизация к специалисту, развитие современных методов лечения», – сказал Каприн.

Форум не просто так получил название «Диалог поколений». По словам министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, специалисты на площадке не только обмениваются опытом, но и учат молодежь, как лечить ту или иную форму опухоли, действовать в той или иной ситуации с пациентом. Это будет большим учебным материалом для онкологов всей страны.

«Гости форума знакомятся с работой нашей онкологической службы. Основные ее резервы находятся в образе мышления онкологов. Сегодня три основных метода лечения – хирургия, лучевые методы и химиотерапия. Искусство онколога заключается в том, чтобы выбрать траекторию лечения. Мы видим много случаев, когда раньше в первую очередь назначалась хирургия, а наши коллеги успешно применяют разные комбинации», – рассказал Абашев.

Мастерство врачей и технологическое оснащение онкологической службы Татарстана находится на высоте. Однако Абашев напомнил, что залогом к тому, чтобы быстро выявить и предотвратить развитие терминальных стадий рака, являются профилактические мероприятия, о которых не должны забывать сами люди.

«Более 1 миллиона 800 тысяч жителей Татарстана в 2026 году должны пройти профосмотры, диспансеризацию, диспансеризацию репродуктивной сферы. Все это сегодня бесплатно предоставляется поликлинической сетью нашего здравоохранения», – отметил глава Минздрава РТ.

Съезд начал работу накануне и продолжится завтра. Медики обсуждают достижения детской онкологии, вопросы онкоурологии, онкомаммологии, онкогинекологии, молекулярно-генетические исследования в онкологии.