Помещения в трех домах Казани признали непригодными для проживания

Власти Казани признали помещения в трех многоквартирных домах непригодными для проживания. В двух случаях из трех речь идет об инвалидах и членах их семей, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Так, распоряжения коснулись помещений квартиры №24 дома №10 по ул.Водстрой и №15 дома №17 по ул.Академика Кирпичникова. Решения приняты в соответствии с заключением комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов — квартиры и общедомовое имущество невозможно приспособить под потребности таких жильцов. Кроме того, в апреле этого года дома были признаны аварийными и подлежащими сносу.

Третье распоряжение относится к дому № 18 по ул.Профсоюзная и касается всех жилых помещений, расположенных в нем.