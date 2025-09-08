Здание Дома дружбы народов РТ капитально отремонтировали в Казани

Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в здании Дома дружбы народов РТ проведен капитальный ремонт на общую сумму 100 млн рублей. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ и глава Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин на круглом столе по сохранению родных языков и культур народов РТ.

«Хочу поблагодарить Раиса Татарстана Рустама Минниханова за выделение средств на ремонт, а строителей за то, что серьезно обновили здание и создали условия. Новые возможности появляются для полноценной работы. И мы должны серьезно наполнить содержанием это обновленное здание», – сказал он.

Мухаметшин призвал руководителей национально-культурных автономий проявлять больше инициативы, вносить предложения, связанные направлениями их деятельности. «Вносите что-то новое, интересное, чтобы здесь всегда кипела жизнь, чтобы двери были открыты и люди к вам приходили. Это и называется служением своему народу», – подчеркнул он.

Основные ремонтные работы проведены на первом этаже в двух корпусах и в концертном зале, рассказал директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

На первом этаже, по его словам, появился многофункциональный зал. Здесь планируется проводить круглые столы, семинары, тренинги, конференции и торжественные мероприятия. Во втором корпусе появилось выставочное пространство.

«Уже сейчас появились дополнительные возможности, чтобы сделать работу наших национально-культурных объединений более эффективной. Все объединения, входящие в ассамблею, могут пользоваться всей инфраструктурой нашего учреждения на бесплатной основе», – отметил Кадыров.

Он напомнил, что представители около 40 народов через свои объединения входят в Ассамблею народов Татарстана.

«Организация имеет большую историю, которая начинается с 1992 года. Практически тридцатилетнюю историю имеют Дом дружбы народов и Многонациональная воскресная школа. 12 лет активно проводит работу в республике Молодежная ассамблея народов Татарстана. Согласно концепции развития ассамблеи, именно совместная работа этих учреждений и объединений в сфере реализации государственной национальной политики должна найти отражение в экспозициях выставочного пространства Дома дружбы народов», – заметил директор учреждения.

Кадыров добавил, что организована выставка традиционных костюмов народов Поволжья. Ее экспонаты будут размещены в стеклянных стеллажах и на манекенах. Концепция также предполагает организацию тематических художественных выставок, в том числе с размещением картин на мольбертах.

«Важной площадкой для работы станет и новый конференц-зал, оснащенный всем необходимым оборудованием. Он компактный, вмещает до 30 человек. Его оборудование позволяет проводить совещания в режиме видео-конференц-связи, что актуально в наше время», – сообщил он.

Кроме того, на первом этаже создана телестудия с особой звукоизоляцией. Появились площадки для записи подкастов и интервью. «Появился хромакей для видеосъемки, видеокамеры, микрофоны, свет, а также пульт звукозаписи», – уточнил директор Дома дружбы народов.

В здании открылся еще один хореографический зал. Он рассчитан на репетицию коллективов до 14 человек.

Во время ремонта обновили концертный зал – в нем установлены новое световое оборудование, большой светодиодный экран, а сцена увеличена почти на два метра.

В здании также обновили противопожарное оборудование и видеонаблюдение, появилась вторая входная группа. Оба входа доступны для маломобильных граждан.

«Уверен, что все эти позитивные изменения помогут нашим национально-культурным объединениям проводить свои мероприятия на более высоком организационном уровне», – заключил Кадыров.