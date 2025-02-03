Помазун ушел из ЦСКА в «Спартак», а «Зенит» снова скупает легионеров: трансферный гид РПЛ

Голкипер ЦСКА Илья Помазун ушел из ЦСКА в «Спартак». В то же время «Зенит» продолжает масштабную перестройку, покупая полузащитника Родриго Саласара на замену своим потухшим лидерам-легионерам. О главных трансферных событиях в РПЛ – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: spartak.com

Помазун все же стал игроком «Спартака»

На днях мы уже сообщали о переходе голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак», где объясняли, почему эта сделка – разумное решение для игрока и «армейцев». Если коротко, то в ЦСКА Помазун оказался заложником своего положения. С одной стороны, место в воротах забетонировал Игорь Акинфеев. С другой – неплохо подрастает и набирается опыта молодой воспитанник Владислав Торопов. В таких реалиях другому выпускнику академии «армейцев» Помазуну игрового времени было не видать.

«Красно-белым» столь опытный вратарь точно пригодится. В будущем он вполне может выиграть конкуренцию у Александра Максименко и как минимум увеличить глубину скамейки и запас прочности. Интересный факт: отец Ильи Александр Помазун выступал за «Спартак». По словам самого кипера, его папа говорил, что предложение от «красно-белых» надо принимать.

«Мы ехали после совместной тренировки, и я сказал, что мной интересуется «Спартак». Папа очень обрадовался и сказал, что 100% надо принимать такое предложение. Потому что это большой клуб», - передает слова Помазуна пресс-служба «Спартака».

Фото: fckrasnodar.ru

Сперцян едет в Европу?

По ходу текущего сезона игроков РПЛ активно сватали в Европу. К примеру, ходили слухи, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков интересен «Манчестер Сити». Или форварда «Спартака» Манфреда Угальде хотят видеть в «Челси» или «Арсенале». Теперь добрались и до полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Слухи об интересе к россиянину появились еще летом. Однако переход так и не состоялся, и игрок остался в России. Но с открытием зимнего трансферного окна они возобновились. На сей раз Сперцян, по информации СМИ, приглянулся «Лидсу», который выступает в Чемпионшипе. Сам игрок тоже подтверждал, что «Краснодар» ведет переговорами с некоторыми командами из Европы по поводу перехода Сперцяна.

«У меня были варианты от европейских клубов этой зимой, но это лучше спросить у клуба – я пока здесь и еще полгода буду играть. Меня не заинтересовали предложения? Между собой общались клубы, я не знаю», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

Эдуард, пожалуй, является главным «креативщиком» своей команды. В «Краснодаре» он, согласно информации РУСТАТ, лучший по количеству созданных голевых моментов (21), точных передач в штрафную (68) и пасов под удар (26). И до переезда Луиса Энрике в «Зенит» он был самым дорогим игроком РПЛ наравне с Венделом (20 миллионов евро). Наверняка столь яркий талант не затеряется в «Лидсе». Он спокойно может повторить путь Александра Головина, который в нынешнем сезоне иногда появляется в роли капитана «Монако».

Фото: legia.net

«Локомотив» ведет переговоры по покупке «нового Манджукича»

Согласно различным инсайдам, «Локомотив» занимается приобретением хорватского нападающего загребского «Динамо» Сандро Куленовича. Как сообщал журналист Иван Карпов, «железнодорожники» готовы выложить за игрока от трех до четырех миллионов евро. И стоит сказать, что его приобретение будет хорошим усилением для «красно-зеленых».

Форвард ранее был капитаном юношеской сборной Хорватии. Он выступал за такие юношеские команды, как загребское «Динамо», «Легия» и даже «Ювентус». В молодости на родине его даже сравнивали с известным нападающим Марио Манджукичем.

В нынешнем сезоне на счету Куленовича 15 мячей в 29-ти матчах. Причем три из них были забиты в Лиге чемпионов «Зальцбургу» и «Словану». Помимо высокой результативности, Сандро может придать «Локомотиву» опыта. После того, как летом команду Михаила Галактионова покинули опытные лидеры Артем Дзюба, Максим Глушенков и Антон Миранчук, у клуба собрался очень молодой состав. Если Куремович все же перейдет в «Локомотив», то наверняка будет помогать молодым игрокам по ходу матчей, а также станет лидером нападения.

Фото: scbraga.pt

«Зенит» нашел замену Венделу

Перестройка «Зенита» идет полным ходом. Помимо приобретения вышеупомянутого Луиса Энрике и продажи Клаудиньо с Артуром, «сине-бело-голубые» проворачивают новые сделки. Команду должен пополнить полузащитник «Браги» Родриго Саласар.

Стоит сказать, что уругваец обладает отличным ударом и умеет отдавать качественные передачи. Как говорил сам игрок, он любит владеть мячом. Скорее всего, он станет заменой Венделу, который покинет Санкт-Петербург летом. В пользу этого говорит то, что по стилю игры они схожи. Оба любят владеть мячом, оба делают передачи из глубины, подключаются в штрафную площадь и не боятся бить издалека.

Как сообщают СМИ, в «Ботафого» ждут банковских гарантий от «Зенита». Когда они будут получены, Саласар переедет в Санкт-Петербург. Сумма трансфера составляет 15 миллионов евро.

Фото: spartak.com

Короткой строкой

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский может перейти в «Ростов» на правах аренды до конца сезона. Прошедший год игрок провел достаточно слабо, в нынешнем сезоне на его счету лишь три ассиста за 13 матчей во всех турнирах. Переход в команду Валерия Карпина может стать хорошим шансом реанимировать карьеру игрока.

Также «красно-белые» предлагают большие деньги за форварда греческого АЕКа Леви Гарсию. Согласно различным СМИ, речь идет о сумме в 16 миллионов евро. Игрок отличается своей скоростью и хорошим дриблингом.

ЦСКА занимается приобретением полузащитника «Фламенго» Лоррана. Клубы уже согласовали переход, а игрок готовится вылететь в Москву на медосмотр. Бразилец ждет разрешения от своей команды, сообщает инсайдер Карпов.

Парагвайский защитник Хуан Касерес переходит из аргентинского «Лануса» в московское «Динамо». Как писал журналист Уриэль Югт в своих социальных сетях, клубы согласовывают последние детали по трансферу.

Фото на анонсе: spartak.com