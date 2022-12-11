Пользователям «Пушкинской карты» напомнили о сгорающем остатке средств за 2022 год

1 января на «Пушкинские карты» россиян поступят деньги для покупки билетов в 2023 году. Однако средства, которые владелец не успел потратить в 2022-м, сгорят, напоминает телеграм-канал Объясняем.рф.

Потратить оставшиеся деньги за этот год можно до конца декабря. «Вы можете купить билеты на мероприятия, которые пройдут в следующем году, например на фильмы, которые покажут в новогодние каникулы», – говорится в сообщении.

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, которые еще не успели обзавестись «Пушкинской картой», по-прежнему могут оформить ее на портале госуслуг. Баланс карты составляет 5 тыс. рублей. Их можно потратить на билеты в музеи, театры, концерты и в кино. Запустить программу в 2021 году поручил Президент России Владимир Путин.

Подробнее о том, как завести карту и расплатиться ею за билеты, можно узнать в телеграм-канале «Объясняем.рф».