Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе соцсети

Российские пользователи социальной сети «ВКонтакте» столкнулись со сбоями в ее работе. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Число сообщений юзеров о различных проблемах начало увеличиваться после 7.17 по московскому времени, когда сайт зарегистрировал 22 таких отчета. На 7.56 был зафиксирован 5661 отчет о сбое, после чего их число начало сокращаться. В 8.17 зарегистрировано только 157 подобных сообщений.

При этом 45% пользователей проинформировали о сбоях в работе приложения, 35% — о неполадках в работе сайта, а 21% — о проблемах с подключением к серверу.

На момент написания материала корреспондент ИА «Татар-информ» не столкнулся ни с какими сбоями в работе «ВКонтакте».