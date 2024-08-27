Пользователи ВК смогут использовать Госуслуги Татарстана через соцсеть

Минцифры Татарстана совместно с компанией «ВКонтакте» запустили VK Mini Apps Портала услуг РТ, в которой пользователи могут пользоваться привычными услугами не выходя из социальной сети. Об этом сообщил первый заместитель главы министерства Илья Начвин на коллегии Минцифры РТ по итогам первой половины 2024 года.

«Уже сейчас пользователи получают уведомления о штрафах за нарушения правил дорожного движения и имеют возможность оплатить штраф в ВК», — сказал Начвин, отметив, что функционал будет расширяться.

Он также подчеркнул, что в текущем году проводится реинжиниринг 42 государственных и муниципальных услуг, что сократит время оказания каждой из них в среднем на 5 дней. При этом по 10 из них работа уже проведена.

Для реинжениринга привлечены сотрудники «Единой цифровой платформы Республики Татарстан». В этом году в систему поступило более 300 тыс. заявлений от граждан.

Платформа уже позволила сэкономить более 100 млн рублей бюджетных средств на разработку информационных систем и ускорить сроки их внедрения.

Отдельно Начвин отметил, что за первые шесть месяцев 2024 года через портал государственных и муниципальных услуг Татарстана проведено более 5 млн платежей на общую сумму более 14 млрд рублей.

Кроме того, платформа помогла заключить брак почти 4 тыс. семей, через портал было оплачено 660 тыс. услуг детских садов, а электронной услугой «запись к врачу» за полгода воспользовались более 6 млн раз.