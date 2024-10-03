Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе приложения

В работе мессенджера Telegram на территории России произошел сбой. Согласно данным Downdetector.su, число жалоб резко увеличивалось с 13:45 мск 3 октября.

Основная масса россиян столкнулась с проблемой долгой загрузки сообщений, а также медиафайлов. Также были жалобы на невозможность звонить внутри мессенджера.

Проблемы испытывали как россияне, пользующиеся мобильной версией, так и те, кто используют десктопную версию.

Напомним, что аналогичные проблемы в РФ наблюдались 1 октября. Тогда также пользователи испытывали трудности с загрузкой файлов и отправкой сообщений. Также в конце прошлого месяца были зафиксированы сложности с доступом в кошелек мессенджера.