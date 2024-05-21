Пользователи «Совкомбанк про добро» получат кешбэк «баллами добра» за пожертвования

Фото пресс-службы Совкомбанка

Теперь за пожертвования, совершенные на платформе «Совкомбанк про добро» из собственных средств, пользователи получат кешбэк «баллами добра», их можно потратить на благотворительность.

Начисление кешбэка «баллами добра» стало новой функцией платформы «Совкомбанк про добро», где пользователи могут утраивать перечисления в пользу фондов за счет банка. Сумма баллов рассчитывается из всех транзакций, которые пользователь совершает в рамках благотворительных сборов и регулярных платежей. Пополнение баланса «баллов добра» происходит каждое 1-е число и составляет 50% от всех пожертвований рублями на платформе за предыдущий месяц.

Проверить баланс и начать помогать можно по ссылке. Вход и регистрация осуществляются по номеру телефона.

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