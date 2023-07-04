Пользователи сети поблагодарили героев видео со спасением тонущего ребенка

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Кадры спасения тонущего мальчика на реке Дон в Воронежской области взволновали пользователей сети. Люди пишут комментарии с благодарностями неравнодушным парням, бросившимся спасать ребенка.

Видео инцидента накануне опубликовал один из воронежских пабликов. Его автором стал молодой человек, отдыхавший на берегу реки с друзьями.

Во время съемки досуга, он заметил в нескольких метрах от берега мальчика, который кричал от страха и звал на помощь. Осознав, что ребенок тонет, молодые люди бросились ему на выручку. Благодаря их действиям, трагедии удалось избежать.