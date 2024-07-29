Пользователи Сбера жалуются на проблемы в работе мобильного приложения

Некоторые пользователи Сбербанка столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения финансовой организации. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Сбой произошел около 17 часов по московскому времени. Ближе к 18 часом число жалоб начало уменьшаться. При этом 84% пользователей сообщили о сбое сервиса, 9% — о сбое мобильного сервиса, 4% — о сбое личного кабинета, а 1% — об общем сбое.

Больше всего жалоб пришлось на Москву и Московскую область (36%), а также на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (16%), Нижегородскую и Свердловскую области (по 5%), Красноярский край (2%).

«Интерфакс» в свою очередь отмечает, что клиенты Сбера жалуются на невозможность войти в мобильный банк. Также наблюдаются сложности с оплатой в магазинах через платежные терминалы Сбербанка картами любых банков.

Upd. (19.55): В пресс-службе Сбера сообщили, что «все сервисы банка работают в штатном режиме».

На прошлой неделе крупные российские банки, но не Сбер, подверглись масштабной DDoS-атаке хакеров. Затем работа онлайн-сервисов кредитных организаций была восстановлена.

«Не исключено, что в планах злоумышленников охватить атаками всех крупнейших игроков финансового рынка», — предположил тогда в разговоре с журналом Forbes заместитель генерального директора компании Servicepipe Даниил Щербаков.

Украинские издания (в частности, РБК-Украина) связали кибератаку с деятельностью хакеров Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Сегодня их источники заявили о кибернападении на интернет-ресурсы Центрального банка РФ.