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Пользователи Сбера жалуются на проблемы в работе мобильного приложения
Некоторые пользователи Сбербанка столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения финансовой организации. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Сбой произошел около 17 часов по московскому времени. Ближе к 18 часом число жалоб начало уменьшаться. При этом 84% пользователей сообщили о сбое сервиса, 9% — о сбое мобильного сервиса, 4% — о сбое личного кабинета, а 1% — об общем сбое.
Больше всего жалоб пришлось на Москву и Московскую область (36%), а также на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (16%), Нижегородскую и Свердловскую области (по 5%), Красноярский край (2%).
«Интерфакс» в свою очередь отмечает, что клиенты Сбера жалуются на невозможность войти в мобильный банк. Также наблюдаются сложности с оплатой в магазинах через платежные терминалы Сбербанка картами любых банков.
Upd. (19.55): В пресс-службе Сбера сообщили, что «все сервисы банка работают в штатном режиме».
На прошлой неделе крупные российские банки, но не Сбер, подверглись масштабной DDoS-атаке хакеров. Затем работа онлайн-сервисов кредитных организаций была восстановлена.
«Не исключено, что в планах злоумышленников охватить атаками всех крупнейших игроков финансового рынка», — предположил тогда в разговоре с журналом Forbes заместитель генерального директора компании Servicepipe Даниил Щербаков.
Украинские издания (в частности, РБК-Украина) связали кибератаку с деятельностью хакеров Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Сегодня их источники заявили о кибернападении на интернет-ресурсы Центрального банка РФ.
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