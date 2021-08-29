Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой, сообщает РИА Новости.

Пользователи столкнулись с неполадками примерно в 8 утра по московскому времени. Около 78% пользователей испытывают сложности с загрузкой сайта, 20% претензий связаны с отправлением личных сообщений, еще 2% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

В пресс-службе «ВКонтакте» пообещали оперативно восстановить ее работу.