Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Telegram

В работе популярного мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, регистрирующего неполадки в работе популярных сетевых ресурсов.

Если в 20.18 было зафиксировано 789 жалоб, то за 20 минут их число подскочило до 4111. При этом 44% отчетов касаются сбоев в работе приложения, 37% — отправки сообщений, а 19% жалоб — сбоев при подключении серверу.

По данным сайта, о неполадках сообщали пользователи из России, Украины, Польши, Нидерландов и других стран.