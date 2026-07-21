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Общество 21 июля 2026 15:47

Пользователи начали публиковать первые сторис в «МАКСе»

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Пользователи начали публиковать первые сторис в «МАКСе»
Фото: © «Татар-информ»

Пользователи национального мессенджера «МАКС» начали публиковать первые истории. На данный момент создавать сторис можно только в приложении для устройств на базе Android.

Просматривать истории могут пользователи приложения на Android, а также браузерной версии мессенджера. На устройствах с iOS для просмотра сторис необходимо открыть мобильную веб-версию «МАКСа».

Функция позволяет отвечать на истории и оставлять реакции. Авторы публикаций могут видеть число просмотров и реакций, а также устанавливать таймер, по истечении которого сторис будет удалена.

#мессенджер Max
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