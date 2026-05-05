Пользователи MAX смогут присоединиться к «Бессмертному полку онлайн»

Фото: пресс-служба MAX

Пользователи мессенджера MAX получили возможность принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Подать заявку на участие в виртуальном шествии можно до 6 мая включительно через специальный чат-бот в приложении.

Для этого необходимо перейти в чат-бот «Бессмертный полк онлайн», нажать кнопки «Начать» и «Принять участие», выбрать федеральный округ, загрузить фотографию героя, указать его имя и информацию о боевом пути, после чего отправить заявку.

Кроме того, в мессенджере доступны дополнительные сервисы ко Дню Победы. Пользователи могут воспользоваться «Конструктором открыток» – создать поздравление и поделиться им в MAX или других приложениях.

Также к празднику подготовлен набор тематических анимированных стикеров «Победный», посвященный Дню Победы.