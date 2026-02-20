Пользователи МАХ смогут отслеживать популярность постов в каналах

Фото: © «Татар-информ»

Подписчики каналов в мессенджере МАХ теперь могут видеть статистику публикаций авторов и отслеживать, какие посты набирают больше всего просмотров. Счетчик просмотров станет доступен всем пользователям в течение суток – для этого нужно обновить приложение до последней версии, сообщает пресс-служба мессенджера.

Индикатор просмотров размещается в нижней части публикации в канале. Иконка с цифрой показывает, сколько пользователей увидели пост.

Ранее эта функция была доступна только авторам каналов. Кроме того, создатели контента могут выделять ключевые мысли в виде цитат, использовать отложенный постинг для планирования публикаций и управлять реакциями подписчиков.

10 февраля в МАХ появилась возможность создавать приватные каналы. За первую неделю после запуска пользователи создали более одного миллиона таких каналов, их совокупная аудитория превысила 10,5 миллиона подписчиков.