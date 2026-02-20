news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 февраля 2026 19:22

Пользователи МАХ смогут отслеживать популярность постов в каналах

Читайте нас в
Телеграм
Пользователи МАХ смогут отслеживать популярность постов в каналах
Фото: © «Татар-информ»

Подписчики каналов в мессенджере МАХ теперь могут видеть статистику публикаций авторов и отслеживать, какие посты набирают больше всего просмотров. Счетчик просмотров станет доступен всем пользователям в течение суток – для этого нужно обновить приложение до последней версии, сообщает пресс-служба мессенджера.

Индикатор просмотров размещается в нижней части публикации в канале. Иконка с цифрой показывает, сколько пользователей увидели пост.

Ранее эта функция была доступна только авторам каналов. Кроме того, создатели контента могут выделять ключевые мысли в виде цитат, использовать отложенный постинг для планирования публикаций и управлять реакциями подписчиков.

10 февраля в МАХ появилась возможность создавать приватные каналы. За первую неделю после запуска пользователи создали более одного миллиона таких каналов, их совокупная аудитория превысила 10,5 миллиона подписчиков.

#мессенджер МАХ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Время сухура и ифтара в Набережных Челнах на Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Набережных Челнах на Рамадан-2026

20 февраля 2026
В Музее истории юстиции открылась выставка оружия

В Музее истории юстиции открылась выставка оружия

19 февраля 2026