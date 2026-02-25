news_header_top
Руc Тат
Общество 25 февраля 2026 11:51

Пользователи МАХ получили возможность создавать Цифровой ID в несколько кликов
Фото: © «Татар-информ»

В приложении МАХ упростили процесс создания Цифрового ID, позволяющего подтверждать личность и социальный статус без предъявления бумажных документов. Как сообщили в пресс-службе компании, процедура занимает всего несколько шагов.

Для создания цифрового аналога документов пользователю необходимо обновить приложение, перейти в раздел «Цифровой ID» и дать согласие на обработку данных через учетную запись Госуслуг. Сервис генерирует динамический QR-код, который подтверждает статус совершеннолетнего, студента, пенсионера, инвалида или многодетного родителя.

Особое внимание уделено защите информации: QR-код обновляется каждые 30 секунд, заблокирован для скриншотов и привязан к конкретному устройству. Доступ к данным внутри приложения осуществляется только после биометрической аутентификации владельца смартфона. Опция доступна всем совершеннолетним гражданам России.

