Пользователи «Госуслуг» смогут проверять подлинность товаров онлайн

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В приложении «Госуслуги» закрепили возможность проверки подлинности товаров. Опция появилась благодаря взаимодействию портала с госсистемой маркировки «Честный знак», говорится в постановлении Правительства РФ.

Покупатель сможет прямо в магазине выяснить, где, когда и кем произведен тот или иной товар, отсканировав графический символ на его упаковке. Если же на нем нет этого символа, гражданин может обратиться в систему с жалобой.

Напомним, что в настоящее время в России маркируются лекарства, молочная продукция, табак, обувь, питьевая вода, фотоаппараты, туалетная вода, шины, медизделия и еще несколько категорий. В дальнейшем, пообещали в Правительстве, перечень будет увеличиваться.