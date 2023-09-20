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Пользователи «Госуслуг» смогут проверять подлинность товаров онлайн
В приложении «Госуслуги» закрепили возможность проверки подлинности товаров. Опция появилась благодаря взаимодействию портала с госсистемой маркировки «Честный знак», говорится в постановлении Правительства РФ.
Покупатель сможет прямо в магазине выяснить, где, когда и кем произведен тот или иной товар, отсканировав графический символ на его упаковке. Если же на нем нет этого символа, гражданин может обратиться в систему с жалобой.
Напомним, что в настоящее время в России маркируются лекарства, молочная продукция, табак, обувь, питьевая вода, фотоаппараты, туалетная вода, шины, медизделия и еще несколько категорий. В дальнейшем, пообещали в Правительстве, перечень будет увеличиваться.
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