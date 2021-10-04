Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp сообщили о сбое в работе сервисов

Интернет-пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Клиенты Facebook сообщают о проблеме в работе веб-сайта, у пользователей Instagram не работает сайт и мобильное приложение. Клиенты WhatsApp также не могут зайти в приложение и жалуются на проблемы с подключением к серверу.

Неполадки зафиксировали жители России, европейских стран, Азии, Северной и Южной Америки.