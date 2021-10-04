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Ру Тат
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4 октября 2021  19:28

Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp сообщили о сбое в работе сервисов

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Интернет-пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Клиенты Facebook сообщают о проблеме в работе веб-сайта, у пользователей Instagram не работает сайт и мобильное приложение. Клиенты WhatsApp также не могут зайти в приложение и жалуются на проблемы с подключением к серверу.

Неполадки зафиксировали жители России, европейских стран, Азии, Северной и Южной Америки.

#сбой в работе
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