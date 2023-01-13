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Технологии
13 января 2023  12:22

Пользователей Telegram предупредили о мошенничестве со «списком мобилизованных»

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Пользователи Telegram в последние дни подвергаются массовой фишинговой атаке. Мошенники предлагают им фишинговую ссылку со «списком мобилизованных», которых якобы призовут 1–3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на канал In2security.

«Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера. Предыдущие носили куда более локальный характер и были намного проще организованы в техническом отношении», — подчеркивают специалисты.

При переходе по ссылке у пользователя пытаются выманить данные его учетной записи в мессенджере. При введении таких сведений и одноразового кода доступа он может потерять свой аккаунт. Кроме того, рассылка продолжится под его именем.

Напомним, что в Кремле не раз опровергали фейки о новых волнах мобилизации. Частичная мобилизация в России проводилась осенью 2022 года по указу Президента РФ Владимира Путина.

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