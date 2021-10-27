Пользователей Instagram приглашают принять участие в «Игре в татара»

В социальной сети Instagram появился аккаунт «Игра в татара». Его создатель приглашает пользователей соцсети присоединиться к организованной им игре, главный приз в которой — ноутбук-трансформер.

Автор идеи объясняет концепцию игры следующим образом: «В моем городке всегда было мало татар, но я не задумывался об этом. В детстве мы играли, веселись, и принадлежность к национальности никогда не имела большого значения. Но мама всегда говорила, что мы великий народ и нас в мире очень много. У нас есть свой язык, свои традиции, культура, своя национальная идентичность. И с тех пор у меня появилась мечта — узнать, сколько же татар живет в нашем мире?!»

Чтобы присоединиться к инициативе, необходимо выполнить шесть заданий, под каждым заданием отметить аккаунт @igra_v_tatara и поставить хэштег #ИгравТатара, а также открыть свой Instagram-аккаунт на время проведения игры.

Первое задание уже опубликовано. Принять участие в игре может любой желающий — независимо от возраста и места проживания. Выполнившие все задания пройдут в финал, и именно среди них будет разыгран ноутбук-трансформер.

Аккаунт игры — www.instagram.com/igra_v_tatara.