«Полз 6 часов с раздробленной ногой»: бойцу СВО пригодился опыт службы в Чечне

На фото: встреча с главой Дрожжановского района РТ Маратом Гафаровым / Предоставлено Ранилей Алиулловой

Военнослужащий из Дрожжановского района Татарстана позывным Дед является одним из участников специальной военной операции. Он рассказал, почему пошел на СВО и как проходит его служба.

Радик рос старшим ребенком в семье, поэтому бытовые хлопоты и заботы о младших родных достались ему гораздо раньше. Окончив среднюю школу, он отправился в армию, попал во Владикавказ. Служил достойно, мужественно выполнял возложенные на него обязанности, был награжден благодарственными письмами командиров. Через два года вернулся домой ветераном боевых действий.

Когда началась специальная военная операция Радик как ветеран боевых действий и просто как мужчина стал думать о непосредственном участии в СВО.

«Службу по контракту я выбрал по собственному желанию. Мои сослуживцы, с которыми мы прошли огонь и воду, намного уже раньше ушли. Меня же мать, родные останавливали, мол, нам и Чечни хватает, да и возраст уже — пятый десяток пошел. Я нисколько не жалею, что принял это решение. Как человеку, прошедшему боевые действия, мне сразу по прибытии в часть дали позывной Дед. Я к нему сразу привык, и по душе как-то. В части все молодые ребята, со мной советуются, спрашивают», — рассказал боец.

По словам военного, с первых же дней пришлось держать оборону на опасных передовых позициях. В одном из боев он был тяжело ранен.

«Опираясь на опыт прошлой армейской жизни, можно сказать, что я спас жизнь сам себе, оказал себе первую помощь. Пришлось ползти шесть часов, чтобы добраться до наших с раздробленной ногой», — пояснил ветеран.

Радик заверил, что там все — как одна семья.

«Армейская дружба, она совсем другая. Делишься со всеми куском хлеба, приходится вытаскивать боевых товарищей из сложных ситуаций. Но, кто, если не мы? Я горжусь, что я защитник Отечества. Сталкиваемся ли мы со смертью лицом к лицу? Да. Всему воля Аллаха, если суждено тебе погибнуть, так и будет, если нет, выживешь. Я и мои друзья, верим, что Аллах защитит нас и все мы вернемся и будем жить счастливо и долго в нашей развитой, процветающей стране. Каждый из нас!» — убежден боец.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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