Полыхающую фуру сняли на видео недалеко от Иннополиса

Горящую фуру сняли на видео в Верхнеуслонском районе недалеко от Иннополиса. Запись, сделанную очевидцем, опубликована в одном из татарстанских интернет-сообществ.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, происшествие случилось на 768 км трассы М-7. Грузовик загорелся в движении – тягач и частично прицеп. Площадь возгорания составила 30 кв. метров, пострадавших нет. Предварительная причина – неисправность систем, механизмов и узлов грузовика.