news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 27 сентября 2026 10:33

Полыхающую фуру сняли на видео недалеко от Иннополиса

Читайте нас в
Полыхающую фуру сняли на видео недалеко от Иннополиса

Горящую фуру сняли на видео в Верхнеуслонском районе недалеко от Иннополиса. Запись, сделанную очевидцем, опубликована в одном из татарстанских интернет-сообществ.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, происшествие случилось на 768 км трассы М-7. Грузовик загорелся в движении – тягач и частично прицеп. Площадь возгорания составила 30 кв. метров, пострадавших нет. Предварительная причина – неисправность систем, механизмов и узлов грузовика.

#горит фура #горит грузовик #ГУ МЧС по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине до зимы

Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине до зимы

26 сентября 2026
«Обезличенная журналистика умерла»: какое будущее ждет медиасферу

«Обезличенная журналистика умерла»: какое будущее ждет медиасферу

26 сентября 2026
Новости партнеров