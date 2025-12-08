news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 декабря 2025 09:32

Полярное сияние и сильные магнитные бури ожидаются в Татарстане 9-10 декабря

Читайте нас в
Телеграм
Полярное сияние и сильные магнитные бури ожидаются в Татарстане 9-10 декабря
Фото: пресс-служба Высокогорского района

Магнитные бури средней и сильной интенсивности (уровень G2-G3) ожидаются 9 и 10 декабря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной явления стал выброс плазмы после солнечной вспышки класса M8.1, которая произошла на линии Солнце-Земля. Из-за этого удар по планете произойдет почти фронтально, с максимальной эффективностью.

Фото: t.me/lpixras

По прогнозу, пик геомагнитного воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря. В этот период, отмечают ученые, высока вероятность появления полярных сияний, которые смогут наблюдать жители России, в том числе и Татарстана, при ясной погоде.

«В то же время погода в центральной части страны в данный момент преимущественно пасмурная, поэтому слишком рассчитывать на благоприятные условия для наблюдения было бы излишним оптимизмом. Но никто не запрещает надеяться на лучшее», – отметили в лаборатории.

Геомагнитные возмущения, по предварительным данным, будут ощущаться до четверга, 11 декабря. Жителям рекомендуется учитывать возможное влияние магнитных бурь на самочувствие.

В ноябре 2025 года жители Татарстана уже становились свидетелями необычного природного явления – в небе растянулось северное сияние, раскрасившее небо зелеными и розовыми оттенками.

читайте также
Жители Высокогорского района Татарстана засняли редкое северное сияние
Жители Высокогорского района Татарстана засняли редкое северное сияние
#северное сияние #магнитная буря
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025