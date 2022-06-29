Полянский заявил в ООН о продолжении операции на Украине до достижения целей

Проводимая Россией специальная военная операция на Украине будет продолжаться, пока не достигнет поставленных целей. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины», — поделился дипломат своим пониманием целей специальной военной операции.

«Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — добавил при этом Полянский.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную помощь украинской стороне.

Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ при ее освещении пользоваться только данными из российских официальных источников. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за распространение информации о деятельности Вооруженных сил РФ, объявленной недостоверной.