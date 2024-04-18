Полянский заявил, что США занимаются беспардонной дезинформацией в Совбезе ООН

Вашингтон самым беспардонным способом занимается дезинформацией в Совбезе ООН, утверждая, что из-за вето Москвы и Пекина орган не смог призвать к защите гуманитарных работников в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США, — сказал он на заседании Совбеза. — Утверждения о том, что из-за того, что Россия и Китай заветировали ущербный американский проект резолюции, Совет Безопасности не смог призвать к защите гуманитарных работников, — это откровенная ложь и манипуляция».

Полянский подчеркнул, что такой призыв содержится в резолюциях 2712 и 2720, на них ссылается и резолюция 2728, принятая благодаря российскому вето американского проекта.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН заявил, что американская делегация не первый раз пытается ввести международную общественность в заблуждение, выразил печаль касательно того, до каких бесчестных и низких приемов «докатилась» американская дипломатия.

«Впрочем, чего ожидать от страны, четырежды ветировавшей проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня и назвавшей принятую резолюцию 2728 необязательной для исполнения», — резюмировал Полянский.

Он отметил, что Штаты таким образом «становятся прямыми соучастниками убийства более 200 гуманитарных работников и почти 34 тыс. палестинцев в Газе».

22 марта Россия и Китай применили право вето в Совбезе и заблокировали проект ближневосточной резолюции, который представили США и в которой говорилось о «необходимости немедленного и устойчивого прекращения огня», однако соответствующего требования или призыва не было. 25 марта орган принял резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в Газе на период Рамадана, подготовленную десяткой непостоянных членов Совбеза. За нее проголосовали 14 стран СБ ООН, включая Великобританию, Китай, Россию и Францию. Воздержались лишь США, заявив, что не считают резолюцию обязательной к исполнению.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в последствии подчеркнул, что положения документа так и не были реализованы, и призвал Совбез ООН безотлагательно рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей резолюций этого органа.