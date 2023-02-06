Полянский заявил, что родственники некоторых украинских пленных просят не возвращать их

Родственники некоторых солдат ВСУ, попавших в плен, просят Россию не возвращать их, чтобы бойцов вновь не погнали воевать. Об этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза всемирной организации.

Он отметил, что от военнопленных и их родных можно услышать «страшные откровения об условиях службы и отношении к ним со стороны командования ВСУ», передает РИА Новости.

«Людей используют как пушечное мясо в битве до последнего украинца, – подчеркнул Полянский. – Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать».