Полянский заявил, что РФ доставит международных экспертов на место удара ВСУ в Еленовке

Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире подкаста The Dive.

Комментируя попытки представителей западных стран обвинить Россию в ударе по СИЗО, дипломат отметил, что «мы живем в мире так называемой постправды, где правда не имеет значения».

«Люди просто озвучивают обвинения, выдвигают утверждения, и их не беспокоит правда, факты, — подчеркнул Полянский. — Разумеется, крайне трудно, если не сказать невозможно, обсуждать что-либо с подобными партнерами».

Он привел в пример «постановочную операцию в Буче» и подчеркнул, что здесь «пока не было проведено серьезных расследований».

«Но Еленовка — еще больший позор, потому что мы показываем доказательства, и мы, разумеется, привезем туда международных экспертов и журналистов», — заявил Полянский.

Он заключил, что очевиден факт обстрела следственного изолятора ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS, которых у российской стороны нет, зато есть у ВСУ.