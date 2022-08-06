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Ру Тат
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Политика
6 августа 2022  09:45

Полянский заявил, что РФ доставит международных экспертов на место удара ВСУ в Еленовке

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Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире подкаста The Dive. 

Комментируя попытки представителей западных стран обвинить Россию в ударе по СИЗО, дипломат отметил, что «мы живем в мире так называемой постправды, где правда не имеет значения». 

«Люди просто озвучивают обвинения, выдвигают утверждения, и их не беспокоит правда, факты, — подчеркнул Полянский. — Разумеется, крайне трудно, если не сказать невозможно, обсуждать что-либо с подобными партнерами». 

Он привел в пример «постановочную операцию в Буче» и подчеркнул, что здесь «пока не было проведено серьезных расследований». 

«Но Еленовка — еще больший позор, потому что мы показываем доказательства, и мы, разумеется, привезем туда международных экспертов и журналистов», — заявил Полянский. 

Он заключил, что очевиден факт обстрела следственного изолятора ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS, которых у российской стороны нет, зато есть у ВСУ.

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