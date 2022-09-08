Полянский: Западные страны «обрадовались» запросу РФ провести заседание СБ по Украине

Россия запросила провести до конца этой недели заседание Совбеза ООН по вопросу угроз миру и безопасности, которые создают западные страны своими поставками оружия Киеву. Об этом первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале.

«Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца „фильтрацию“. По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал», — сказано в публикации.

Накануне прошла еще одна встреча в Совбезе. На очередном заседании, запрошенном США и Албанией, спикеры обвинили Россию в создании «фильтрационных лагерей». Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заседание имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Киевом и его западными спонсорами против РФ.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.