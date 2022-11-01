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Ру Тат
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Политика
1 ноября 2022  10:35

Полянский: Запад в СБ ООН не смог опровергнуть свою причастность к атаке на Севастополь

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На заседании Совбеза ООН в понедельник западные страны не смогли прямо опровергнуть свою причастность к атаке на Севастополь. Об этом первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале.

«Мы привели факты, опираясь на информацию из Минобороны России, указали на то, что Россия вынуждена приостановить участие в сделке <...> В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов», — говорится в публикации. 

Делегации западных стран просто возлагали на Москву вину «за ситуацию вообще», а также вспоминали про российские удары по инфраструктуре на Украине и пугали мировым голодом из-за действий РФ и призывали немедленно вернуться в сделку. 

При этом развивающиеся страны «звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала». 

«Запомнилось и то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, также обходивший острые углы, признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям», — добавил Полянский.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что из-за теракта, совершенного 29 октября киевским режимом при участии британских специалистов против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, страна выходит из соглашения. 

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