Полянский: Запад в СБ ООН не смог опровергнуть свою причастность к атаке на Севастополь

На заседании Совбеза ООН в понедельник западные страны не смогли прямо опровергнуть свою причастность к атаке на Севастополь. Об этом первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале.

«Мы привели факты, опираясь на информацию из Минобороны России, указали на то, что Россия вынуждена приостановить участие в сделке <...> В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов», — говорится в публикации.

Делегации западных стран просто возлагали на Москву вину «за ситуацию вообще», а также вспоминали про российские удары по инфраструктуре на Украине и пугали мировым голодом из-за действий РФ и призывали немедленно вернуться в сделку.

При этом развивающиеся страны «звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала».

«Запомнилось и то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, также обходивший острые углы, признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям», — добавил Полянский.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что из-за теракта, совершенного 29 октября киевским режимом при участии британских специалистов против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, страна выходит из соглашения.